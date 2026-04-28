Movilidad
El 'boom' de las matrículas para patinetes eléctricos en Córdoba: más de 600 identificados en tres meses
La pegatina se coloca en el guardabarros y se hace en apenas cinco minutos en un proceso regulado por la DGT
Más de 600 matrículas en apenas tres meses en Córdoba. Ese es el ritmo al que se están identificando los patinetes eléctricos en la capital mediante una pegatina que se coloca en el guardabarros. La matrícula, obligatoria desde comienzos de año, es discreta, pero marca un antes y un después y obliga a miles de usuarios a adaptarse a un sistema que facilita la identificación de un medio de transporte que desde hace años forma parte del paisaje urbano.
Estampaciones Casado ha sido la empresa pionera en este tipo de trabajos. Con casi medio siglo de experiencia fabricando matrículas para motos, coches o camiones, desde finales de enero también realiza las de patinetes eléctricos. Así lo explica África González, una de las responsables del establecimiento, que cifra en más de 600 las matrículas expedidas en este periodo.
No se trata de una chapa al uso, sino de una estampación de 8x6 centímetros, diseñada para ir adherida al guardabarros. Incluye un número identificativo y una combinación de colores que el usuario debe solicitar previamente a la Dirección General de Tráfico. “Es un proceso muy rápido, se tarda cinco minutos”, resume González. La impresión, añade, es “a color, digital y con un protector frente a rayos ultravioleta”, pensado para un vehículo “expuesto constantemente a la suciedad y al sol”.
Un público latino
En el negocio tenían claro que era una vía a explorar. “Cada vez más gente usa el patinete para mil cosas”, apunta. A su juicio, la rapidez del trámite y el coste -en torno a 20 euros- contribuyen a que los usuarios den el paso sin pensárselo demasiado. En cuanto al perfil, González asegura que “el 80% son de América Latina”, y que muchos trabajan en empresas de reparto, lo que les obliga a cubrir distancias cortas y medias por la ciudad. La franja de edad más habitual está “entre los 20 y treinta y pocos años”, aunque también acuden “personas de todas las edades, incluidos mayores, que lo usan en su día a día para desplazarse”. “Córdoba es una ciudad pequeña que se presta mucho a moverse en patinete”, resume.
Multas de hasta 800 euros
Cabe recordar que, desde comienzos de este año, es obligatorio que estos vehículos cuenten con seguro y matrícula. Además, el usuario debe respetar las normas de seguridad. De lo contrario, las sanciones pueden llegar a 800 euros y conllevar la inmovilización del patinete. En esta línea, la Policía Local inició a principios de abril una campaña específica de vigilancia y concienciación dirigida a los usuarios de estos vehículos.
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