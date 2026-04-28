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Árboles caídos sobre coches y un conductor atrapado en la avenida de las Lonjas: las consecuencias de la tormenta en Córdoba

Se han formado pequeñas lagunas de agua en varios puntos de la ciudad ante una lluvia que ha caído de forma intensa y repentina

Montaje de la Cruz de Mayo del Resucitado, en la calle Conde de Priego, donde ha sido preciso protegerla con un plástico de la repentina lluvia.

Montaje de la Cruz de Mayo del Resucitado, en la calle Conde de Priego, donde ha sido preciso protegerla con un plástico de la repentina lluvia. / A. J. González

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La rápida e intensa tormenta ocurrida entre las 17.30 y las 20.00 horas en Córdoba ha provocado un ramillete de incidencias en distintas partes de la ciudad, así como el cierre de los parques por parte del Ayuntamiento, tras caer un árbol de gran tamaño en el de Colón.

Así, según informan los bomberos a este periódico, varios árboles y ramas han caído al suelo y, en algunos casos, sobre vehículos, aunque no hay que lamentar daños personales. Además, vecinos de distintos puntos de Córdoba han alertado sobre la presencia de charcos y concentración de agua, ya que las alcantarillas no conseguían tragar el gran caudal repentino de agua.

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Un coche atrapado en la avenida de las Lonjas

Además, como suceso más reseñable, cabe destacar un vehículo que se ha quedado atrapado en la avenida de las Lonjas, llegando a la avenida Virgen del Mar, donde se ha formado una pequeña laguna de agua que ha impedido el paso de este turismo. Con ayuda de bomberos desplazados a la zona, el conductor, un hombre del que se desconoce por el momento su edad, ha podido salir sin mayor problema.

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