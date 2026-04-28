Servicios Sociales
Unos 1.000 inmigrantes ya han presentado la solicitud para regularizar su situación en Córdoba
Cerca de un millar de inmigrantes ya han solicitado la regularización en Córdoba, un proceso que podría beneficiar a hasta 5.000 personas según estimaciones de la Seguridad Social
En torno a un millar de personas inmigrantes han presentado ya la solicitud para regularizar su situación en la provincia de Córdoba, según ha informado este martes la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López. En la provincia, ha recordado la subdelegada, son entre 4.500 y 5.000 personas las que podrían acogerse al decreto de regularización de inmigrantes, según las estimaciones realizadas por la Seguridad Social.
Sobre cómo se está desarrollando el proceso y el caos de los primeros días, López ha asegurado que ahora mismo "no estamos teniendo ningún problema" y que "la gente que va suele llevar casi todos sus documentos y se está haciendo bien". La subdelegada ha reconocido que "los primeros días fueron más lentos", pero que "ya se ha mejorado el trabajo de los funcionarios con respecto a la aplicación y no estamos teniendo ningún tipo de problema".
También ha detallado la subdelegada que el Gobierno ha llegado a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para hacer colaborar en la gestión de estos procesos, pues mucha documentación hay que solicitarla en los Servicios Sociales municipales, que en los primeros días se vieron desbordados ante la cantidad de personas que requerían atención. La solicitud en sí de la regularización se puede realizar de forma telemática, mientras que presencialmente se puede llevar a cabo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o en las oficinas de Correos.
Dudas con el informe de vulnerabilidad
Ana López ha recordado que todavía hay tiempo para hacer los trámites, pues el plazo no se cerrará hasta el 30 de junio. Sobre el informe de vulnerabilidad, que es lo que se tiene que pedir en esos Servicios Sociales locales, la subdelegada ha recordado que "no lo necesitan absolutamente todos". En este sentido, la subdelegada ha apuntado que "creo que ahí, a lo mejor, no lo hemos informado suficientemente bien porque todos lo están pidiendo cuando todos no lo necesitan". Por ejemplo, una familia que tenga menores a su cargo o quien pueda demostrar que ha tenido trabajo o que lo va a tener en breve no precisa de dicho informe.
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