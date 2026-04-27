Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas mayoresAscenso LucenaCórdoba CFPedro SánchezPrecio cítricosEspectáculo AlcázarCata del VinoSantiago AbascalRomerías
instagramlinkedin

Sucesos

Veinte personas desalojadas en el Parque Joyero por una fuga de amoniaco

Los bomberos han actuado para ventilar el recinto y disipar el gas

Parque Joyero de Córdoba.

Parque Joyero de Córdoba. / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Una fuga de amoniaco en una bombona ha provocado a primera hora de este lunes el desalojo preventivo de una veintena de trabajadores en el Parque Joyero de Córdoba.

La alerta se activó pasadas las 8.20 horas después de que varios empleados alertaran al 112 al percibir un olor intenso en una zona del edificio. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos desde el Parque Central, que realizaron tareas de ventilación para disipar el gas y asegurar el recinto. Según han apuntado desde bomberos y el 112, la intervención se ha resuelto sin que se produjeran heridos.

Noticias relacionadas

Este tipo de escapes se considera una situación de riesgo elevado, ya que el amoniaco es un gas tóxico y muy irritante que puede provocar problemas respiratorios graves.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jornada del sábado de la Cata de Vino de Córdoba, en imágenes
  2. Horario de las Cruces de Mayo en Córdoba: cuándo abren y hasta qué hora hay música
  3. Lluvia sí… de vino, en el sábado de Cata del Vino 2026 en Córdoba: “Todos están buenos, y con una tapa mejor”
  4. Córdoba despide la Cata del Vino 2026 bajo el sol y da la bienvenida al mayo festivo: 'Se consolida el éxito económico y de convivencia
  5. Córdoba CF-Sporting de Gijón, en directo | Carlos Albarrán marca el tercer tanto blanquiverde en El Arcángel
  6. Córdoba se envuelve en claveles en un domingo de júbilo por la Batalla de las Flores: 'Es un día muy especial
  7. Aucorsa se alía con Google Maps: los cordobeses podrán ver en tiempo real la ubicación de los autobuses en su teléfono móvil
  8. El Coto Córdoba acaricia la Primera FEB tras destrozar al Amics Castelló en una noche histórica

Veinte personas desalojadas en el Parque Joyero por una fuga de amoniaco

Veinte personas desalojadas en el Parque Joyero por una fuga de amoniaco

Córdoba disfruta bajo el sol… pero la Aemet alerta de nuevos chubascos y polvo en suspensión

Córdoba disfruta bajo el sol… pero la Aemet alerta de nuevos chubascos y polvo en suspensión

La guía definitiva de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: mapa, horarios, nuevo premio y cerco al botellón

La guía definitiva de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: mapa, horarios, nuevo premio y cerco al botellón

Javiero Lebrato, director del espectáculo del Alcázar: «Córdoba va a tener con ‘Navegantes’ uno de los mejores mapping de España»

Javiero Lebrato, director del espectáculo del Alcázar: «Córdoba va a tener con ‘Navegantes’ uno de los mejores mapping de España»

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba publica las notas de las oposiciones para 39 plazas de bombero tras las pruebas físicas

El Ayuntamiento de Córdoba publica las notas de las oposiciones para 39 plazas de bombero tras las pruebas físicas

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 27 de abril de 2026

¿Qué centros comerciales y supermercados en Córdoba abren este 1 de mayo?

¿Qué centros comerciales y supermercados en Córdoba abren este 1 de mayo?
Tracking Pixel Contents