Veinte personas desalojadas en el Parque Joyero por una fuga de amoniaco

Una fuga de amoniaco en una bombona ha provocado a primera hora de este lunes el desalojo preventivo de una veintena de trabajadores en el Parque Joyero de Córdoba.

La alerta se activó pasadas las 8.20 horas después de que varios empleados alertaran al 112 al percibir un olor intenso en una zona del edificio. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos desde el Parque Central, que realizaron tareas de ventilación para disipar el gas y asegurar el recinto. Según han apuntado desde bomberos y el 112, la intervención se ha resuelto sin que se produjeran heridos.

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Este tipo de escapes se considera una situación de riesgo elevado, ya que el amoniaco es un gas tóxico y muy irritante que puede provocar problemas respiratorios graves.