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El TSJA confirma seis años de prisión para un cordobés acusado de agresión sexual a una menor de 14 años

El Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS)

Imagen de la sede del TSJA

Imagen de la sede del TSJA

EUROPA PRESS

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a seis años de prisión a un hombre de unos 34 años por un delito de agresión sexual sobre una menor de unos 14 años de edad, ocurrido en un municipio cordobés.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que en fecha no determinada, pero en todo caso en mayo de 2018, la menor acudió a una zona de la localidad donde coincidió con el procesado y tuvo una conversación con él, tras la cual decidieron dirigirse a otro sitio donde él supuestamente cometió el delito, "a sabiendas de que la víctima era menor de 16 años".

Al respecto, la víctima sufre sintomatología depresiva leve, deterioro de autoestima e inadaptación en los ámbitos personal, social y escolar, por lo que ha recibido terapia psicológica.

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Además de la pena de prisión, el acusado ha sido condenado a una orden de alejamiento sobre ella durante siete años y seis meses; ocho años de libertad vigilada; once años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores de edad, y el pago de una indemnización a la afectada en la suma de mil euros.

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