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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los controles de acceso y aforo a las Cruces de Mayo; la detención de una maestra por malos tratos a 18 niños y la situación de las obras de peatonalización de La Viñuela marcan la crónica vespertina

Plan de seguridad y tráfico en las Cruces de Mayo de Córdoba 2026.

Plan de seguridad y tráfico en las Cruces de Mayo de Córdoba 2026. / CÓRDOBA

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Los controles de acceso y aforo a las Cruces de Mayo, puestos en marcha el pasado año, se repetirán en esta edición, que comienza este miércoles. Además, a las zonas de Santa Marina y la Cuesta del Bailío se suma el Vial Norte como lugar de especial vigilancia, en un plan de seguridad presentado hace unas horas. Además, en tribunales, nos hacemos eco de la detención de una maestra de la ciudad por presuntos malos tratos a 18 niños de educación infantil. La docente fue arrestada el pasado 12 de marzo tras las denuncias de varias familias afectadas. Finalmente, y sin salirnos de lo más local, repasamos la situación de las obras de peatonalización de La Viñuela. El alcalde, José María Bellido, ha reconocido que el Ayuntamiento tenía algunas facturas pendientes de pago a la empresa adjudicataria, motivo por el que los trabajos están parados, según los vecinos, desde antes de la Semana Santa.

Además, destacamos estas otras noticias:

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