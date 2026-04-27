La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los controles de acceso y aforo a las Cruces de Mayo; la detención de una maestra por malos tratos a 18 niños y la situación de las obras de peatonalización de La Viñuela marcan la crónica vespertina
Los controles de acceso y aforo a las Cruces de Mayo, puestos en marcha el pasado año, se repetirán en esta edición, que comienza este miércoles. Además, a las zonas de Santa Marina y la Cuesta del Bailío se suma el Vial Norte como lugar de especial vigilancia, en un plan de seguridad presentado hace unas horas. Además, en tribunales, nos hacemos eco de la detención de una maestra de la ciudad por presuntos malos tratos a 18 niños de educación infantil. La docente fue arrestada el pasado 12 de marzo tras las denuncias de varias familias afectadas. Finalmente, y sin salirnos de lo más local, repasamos la situación de las obras de peatonalización de La Viñuela. El alcalde, José María Bellido, ha reconocido que el Ayuntamiento tenía algunas facturas pendientes de pago a la empresa adjudicataria, motivo por el que los trabajos están parados, según los vecinos, desde antes de la Semana Santa.
- Los controles de acceso y aforo vuelven a las Cruces de Córdoba y se añade una nueva zona crítica
- Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
- El alcalde de Córdoba reconoce que había facturas pendientes con la empresa encargada de la peatonalización de La Viñuela
Además, destacamos estas otras noticias:
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