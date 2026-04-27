La actualidad del lunes 27 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los problemas de las personas mayores para el acceso residencial; el histórico ascenso a Segunda RFEF del Ciudad de Lucena y la victoria del Córdoba CF ante el Sporting marcan el inicio de la semana
Córdoba se adentra en una nueva semana, la última del mes de abril, y lo hace con una buena sonrisa de oreja a oreja por la crónica deportiva dominical. El Ciudad de Lucena logró un histórico ascenso a Segunda RFEF tras golear al Tomares, mientras que el Córdoba CF mantiene con vida su sueño de jugar la promoción de ascenso a Primera tras ganarle al Sporting de Gijón. No obstante, el foco principal está en otro asunto bien distinto: la accesibilidad residencial de las personas mayores. Vivir en propiedad no evita la vulnerabilidad de este colectivo, ya que muchos viven en Córdoba en pisos con barreras arquitectónicas y con reformas pendientes que no siempre pueden asumir por su elevado coste.
- La accesibilidad se convierte en el reto residencial principal de los mayores en Córdoba
- El Córdoba CF se viste de remontada en una tarde extraña ante el Sporting en El Arcángel
- El Ciudad de Lucena sella el ascenso a Segunda RFEF con una goleada al Tomares
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Deportes
Internacional
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