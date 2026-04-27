Córdoba se adentra en una nueva semana, la última del mes de abril, y lo hace con una buena sonrisa de oreja a oreja por la crónica deportiva dominical. El Ciudad de Lucena logró un histórico ascenso a Segunda RFEF tras golear al Tomares, mientras que el Córdoba CF mantiene con vida su sueño de jugar la promoción de ascenso a Primera tras ganarle al Sporting de Gijón. No obstante, el foco principal está en otro asunto bien distinto: la accesibilidad residencial de las personas mayores. Vivir en propiedad no evita la vulnerabilidad de este colectivo, ya que muchos viven en Córdoba en pisos con barreras arquitectónicas y con reformas pendientes que no siempre pueden asumir por su elevado coste.

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