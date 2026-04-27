El Sindicato Médico afirma que 177 médicos han hecho huelga en el hospital Reina Sofía de Córdoba y la Junta habla de un 12,34% de seguimiento

La huelga de médicos contra la reforma del Estatuto Marco continúa en Córdoba con una nueva semana de paros. Mientras las negociaciones con el Ministerio de Sanidad siguen encalladas, los médicos afrontan la tercera semana de huelga del año con el respaldo del Sindicato Médico Andaluz, que ha destacado el "amplio seguimiento en hospitales", al tiempo que ha denunciado "presiones institucionales". Las organizaciones convocantes denuncian los intentos “límite” por parte de distintas administraciones públicas para dificultar el ejercicio del derecho a huelga, en un contexto de extrema tensión del sistema sanitario. Para el sindicato, esta sobrecarga estructural es uno de los motivos fundamentales que han llevado al colectivo médico a esta movilización.

Según el sindicato, en el turno de mañana del Hospital Universitario Reina Sofía, han secundado la huelga 81 médicos adjuntos y 96 médicos internos residentes (MIR), casi 180, mientras que según la Junta de Andalucía, que no distingue entre atención hospitalaria y Atención Primaria, el seguimiento de hoy ha sido del 12,34% de la plantilla en Córdoba, frente al 19,04% de media en Andalucía. Según datos oficiales del SAS, en Almería el seguimiento ha sido de un 24,67%; en Cádiz, del 19,42%; en Córdoba, del 12,34%; en Granada, del 19,04%; en Huelva, del 24,26%; en Jaén, del 13,21%; en Málaga, del 19,63% y en Sevilla, del 21,47%.

El sindicato afirma que "como viene siendo habitual, el seguimiento está siendo sensiblemente superior en atención hospitalaria respecto a Atención Primaria". No obstante, el primer lunes de huelga de febrero, el seguimiento en Córdoba fue superior al 17% según la Junta de Andalucía mientras que el sindicato informó de que en el turno de mañana habían hecho huelga 265 facultativos, 88 más que este lunes.

El Sindicato Médico considera que si esta huelga continúa es, en gran medida, "consecuencia de la actitud de un Ministerio de Sanidad que calificamos como negligencia administrativa con el sistema sanitario español”, sin avances reales más allá de "propuestas insuficientes y tácticas más propias de la trilería". Los médicos reclaman mejoras laborales, un reconocimiento de la peligrosidad de la profesión, una regulación clara de las guardias, jornadas de 35 horas semanales, estabilidad laboral y un ámbito de negociación propio. Los médicos reiteran que esta huelga "no va contra los pacientes" sino que "muchas de nuestras reivindicaciones buscan garantizar la dignidad del sistema sanitario que debe atendernos a todos".

Cuáles son los servicios mínimos en los hospitales

Según los servicios mínimos establecidos, en los centros hospitalarios se deben mantener todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo. Asimismo, en urgencias, cuidados críticos y partos se garantizará la actividad asistencial propia de un domingo o festivo. También se prevé en estos días garantizar el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo. Debe respetarse también la programación funcional habitual de los quirófanos.

Del mismo modo, los servicios mínimos establecen que se garanticen actividades como la punción ovárica para la obtención de ovocitos, hemodinámica, diálisis, radioterapia, quimioterapia, cirugía oncológica y, en general, actividades asistenciales y de soporte que garanticen dicha continuidad asistencial en este tipo de pacientes. En hospitalización, debe garantizarse el tratamiento a pacientes hospitalizados afectados por procesos que, por su morbilidad, requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial, no superando el 50% de los efectivos de un día laborable en jornada de 8 a 15 horas.

Cabe recordar que la semana de huelga del 16 al 20 de marzo, la última secundada por los profesionales, causó una pérdida de más de 256.000 actos sanitarios en Andalucía, un impacto económico de más de 111 millones de euros y más de 767.000 actos asistenciales suspendidos, según los datos oficiales ofrecidos por el SAS.

Por su parte, este lunes ha tenido lugar, coincidiendo con la huelga de médicos, una concentración convocada por asociaciones vecinales para protestar por la falta de facultativos en el centro de salud Lucano.