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El sector de la construcción en Córdoba se marca como tarea pendiente mejorar en digitalización

El diagnóstico inicial del proyecto Córdoba construye futuro revela un escaso avance en la incorporación de tecnologías y procesos innovadores por parte de las empresas

Lloris, Torrent y Jiménez, durante la rueda de prensa.

Lloris, Torrent y Jiménez, durante la rueda de prensa. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Competencias en digitalización y sostenibilidad son las asignaturas pendientes del sector de la construcción en Córdoba. Así lo han puesto de relieve este lunes el director gerente de la Fundación CIAC (Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible), Manuel Lloris, y la presidenta de dicha fundación, así como de Construcor, María Dolores Jiménez, junto a la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent.

Los tres han dado cuenta del desarrollo del proyecto Córdoba construye futuro. Innovación y sostenibilidad en el sector de la construcción, impulsado por la CIAC y una de las tres iniciativas beneficiarias de las ayudas a entidades sin ánimo de lucro del Imdeec. En la primera fase del proyecto, ya finalizada, lo que se ha hecho es un diagnóstico de la situación. A través de encuestas a empresas de la construcción se ha percibido "un nivel limitado de digitalización" y una "adopción inicial" de tecnologías innovadoras en los procesos de dichas organizaciones empresariales.

María Dolores Jiménez: "Hay margen de mejora"

Lo positivo, en opinión de María Dolores Jiménez, es que hay "margen de mejora", que además ha asegurado que "las empresas tienen ganas y quieren formarse, colaborar y adaptarse a los nuevos tiempos". En cuanto a las razones de por qué no se han adoptado más medidas en este sentido, lo que considera Jiménez es que las barreras son, principalmente, económicas y de conocimiento, pero no por falta de interés.

Presentación de los avances del proyecto.

Presentación de los avances del proyecto. / CÓRDOBA

Manuel Lloris también ha apostillado que parte de la razón puede residir en que el 90% de las empresas sean pymes y autónomos, al tiempo que ha reconocido que en el sector se lleva tiempo hablando de digitalización y sostenibilidad, pero "siempre se queda a nivel de jornadas o congresos".

Las siguientes fases

Como ha explicado Torrent, una vez realizado el diagnóstico de la situación, lo que toca es ponerse manos a la obra. En este sentido, ahora se desarrollarán talleres y formaciones y se creará ConstruLab, una plataforma para que las empresas puedan intercambiar conocimiento y facilitar también el acceso a financiación pública.

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Como ha añadido la presidenta del Imdeec, se calcula que al menos 20 empresas y unos 60 trabajadores podrán beneficiarse de estas formaciones e incorporar procesos innovadores, así como desarrollar proyectos pilotos colaborativos.

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