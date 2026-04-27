El presidente de la comisión que investiga Adamuz cree que fue un hecho "fortuito y de mala suerte"

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, ha señalado que el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero fue un hecho "fortuito y con una carga enorme de mala suerte", al ser frecuentes las roturas de carril, pero casi siempre sin consecuencias, y al pasar otro tren por la vía contigua al mismo tiempo.

Barrón ha intervenido este lunes en la nueva comisión de investigación que el PP ha impulsado en el Senado para dilucidar los responsables de ese accidente y del de Gelida (Barcelona), que también tuvo lugar en enero.

El compareciente ha argumentado que el accidente fue fortuito porque las roturas de carril ocurren "con relativa frecuencia" en todo el mundo, cifrando en casi dos por semana las que se dan en la red española, aunque la mayor parte pasan sin ningún tipo de consecuencia.

Por eso, ha calificado de "atípica" esta rotura, que aún se desconoce si su origen fue el propio carril o la soldadura que une los distintos cupones (segmentos) de carril y que se hizo en mayo de 2025 en el marco de la renovación de la línea.

Ante la afirmación del senador del PP José Ramón Díez --que ha sido el encargado de preguntar a Barrón-- de que el accidente no se hubiera dado si no se hubiese hecho esa renovación, el presidente de la CIAF ha dicho que no hay indicios suficientes para afirmarlo.

Sobre el conjunto de la red, Barrón ha asegurado que es segura y que la probabilidad de accidentes es "estadísticamente baja y en línea con otros países europeos", aunque sí ha afirmado que ha habido un incremento de incidencias en los últimos años.

Cree que Adif y Renfe deberían ser una única empresa

En este sentido, ha apuntado a un "problema de gobernanza y de gestión", al entender que Adif y Renfe deberían de haber continuado como una única empresa, es decir, unir la infraestructura y la prestación del servicio bajo un único mando.

Además, ha criticado la "inadmisible" cantidad de obras que cree que se están ejecutando actualmente en la red, al tiempo que considera que se ha destinado "mucho dinero" a la red ferroviaria pero que ha estado "mal empleado".

También se ha mostrado crítico con la decisión de Adif de no hacer públicas las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV), de "quizá no haber escuchado lo suficiente a los maquinistas" o por no cumplir con las recomendaciones que emite la CIAF de forma regular en los informes que redacta con cada accidente.