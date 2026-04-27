La Policía Local de Córdoba desconvoca su protesta por las horas extra tras "el compromiso de pago" del alcalde

La Policía Local de Córdoba ha levantado las medidas de presión que había declarado a las puertas del Mayo Festivo. Los sindicatos Siplico, UGT, CSIF y CCOO habían pedido a sus afiliados que no solicitaran horas extraordinarias en los turnos de las Cruces de Mayo, que comienzan este miércoles y necesitan un amplio dispositivo policial para garantizar la seguridad y la movilidad en la ciudad. De hecho, hoy mimo se ha aprobado el plan de seguridad de esta fiesta que concentra gran número de jóvenes especialmente en las zonas de Santa Marina y la Cuesta del Bailío. Además, este año se espera que el Vial Norte también concentre un alto número de personas.

Los agentes han levantado el anuncio de huelga encubierta este lunes después de que el alcalde, José María Bellido, se haya comprometido con las secciones sindicales con representación en la Policía Local de Córdoba a que "hará el pago completo de todo lo que se debe en el año 2025", según informan los propios sindicatos. Después de este encuentro, se ha realizado una votación de toda la plantilla y por mayoría se ha decidido interrumpir las medidas de presión. "Se le va a dar un voto de confianza al alcalde, ya que no se puede confiar en Cintia Bustos", ha indicado a CÓRDOBA un representante sindical, después de que la delegada de Recursos Humanos haya mantenido su palabra de abonar la deuda este mes de mayo. De hecho, la palabra del alcalde no contradice a la de su delegada, pero los sindicatos han querido dar ese voto de confianza al regidor.

Fuentes municipales informan de que en mayo se pagará lo adeudado hasta Semana Santa y las horas extras que se hagan a partir de ahora, se pagarán entre los meses de junio y agosto.

Policía Local en la Cruz de la Cuesta del Bailío. / A.J. GONZÁLEZ

Declaraciones del alcalde

En un comunicado remitido posteriormente por el Ayuntamiento, el alcalde agradece a toda la plantilla de la Policía Local y a sus representantes sindicales que se haya alcanzado un acuerdo. Bellido ha querido recordar que el año pasado se alcanzó “un gran acuerdo de retribución”, pero reconocer que lo que está costando trabajo al Ayuntamiento es cumplir con todos los compromisos de pago que van aparejados en ese acuerdo. “Hay que tener en cuenta que son muchos eventos, muchas horas extraordinarias con muchas nóminas individualizadas por cada policía y además nosotros estamos en un proceso de cambio del programa informático que lleva toda la contabilidad, que se refleja también en las nóminas, y que nos ha dificultado ese proceso”, explica el regidor.

Por otro lado, el alcalde ha garantizado que van a tratar de ser muy eficientes desde las delegaciones para garantizar la seguridad del Mayo Festivo: “Al final por encima de todos nosotros está la ciudad, están los eventos de ciudad, está la seguridad de los ciudadanos”, ha dicho. Por último, Bellido ha explicado que el Ayuntamiento ha activado ya en estas cruces de mayo, de acuerdo al Plan Andaluz de emergencia, la preemergencia por la gran concentración de personas que se prevé “y que esa declaración de emergencia conlleva también una responsabilidad de tener agentes de policía local suficientes para poder atender la situación que se genera en la ciudad”.

Lo que esperan cobrar

De este modo, los sindicatos de Policía Local han confirmado a sus compañeros que la próxima nómina llevará incluido los servicios extraordinarios del apagón, las horas extras de enero y la subida salarial del 2,5% que disfrutan todos los funcionarios. Asimismo, hay un compromiso en mayo de cobrar la productividad del segundo semestre, el Vía Crucis ⁠Magno, la ⁠Media Maratón y la ⁠Navidad 2025. Además, esperan que el Ayuntamiento se ponga al día de horas (cada 2 meses) y que se incluyan las variables de prácticas. Conforme a este calendario, esperan que a partir de junio todos los conceptos se abonen según el acuerdo.