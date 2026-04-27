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Fiestas de Primavera

El plan de seguridad de las Cruces de Córdoba se extiende al Vial Norte por el riesgo de botellón

El Gobierno local aprueba el plan de seguridad para las Cruces de Mayo 2026, con especial atención al botellón

Ambiente en la cruz de mayo del Bailío el año pasado.

Ambiente en la cruz de mayo del Bailío el año pasado. / A. J. González

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El plan de seguridad y tráfico de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026, aprobado hoy por la junta de gobierno local, incorpora una nueva zona crítica, denominación que se da a aquellos espacios con mayor riesgo de aglomeraciones y problemas derivados por el consumo de alcohol durante la fiesta. Este año, donde el plan de seguridad es muy similar al del año pasado, cuando ya se modificó de forma intensa, el Vial Norte y las zonas ajardinadas también estarán consideradas zonas críticas.

Las razones para incluir al Vial en este listado, donde aparecen de nuevo Santa Marina o la Cuesta del Bailío, se basan en que es un espacio abierto con concentración de público joven, que existe riesgo de formación de botellón y la dificultad de control por la dispersión del público.

En el plan de seguridad, la zona aparece dentro de los “espacios abiertos susceptibles de generar concentraciones de público joven y dinámicas asociadas al consumo de alcohol en la vía pública (botellón), con riesgo de ocupación intensiva del espacio, alteraciones de la convivencia y aumento de la presencia de actos incívicos”.

Córdoba Cruces de mayo de noche Cruz de la Paz Bailío

Ambiente en la cruz de mayo de la Cuesta del Bailío. / A. J. GONZÁLEZ

Control del botellón

El control del botellón es uno de los objetivos principales de la Policía Local cada año cuando llega la fiesta de las Cruces. Las modificaciones introducidas el año pasado, con el control de acceso a estos recintos como gran medida protagonista, consiguieron reducir las denuncias por botellón hasta un 60%, según aparece en el plan aprobado este año.

Esto no quiere decir que ya esté todo ganado, y la Policía seguirá aplicando medidas para evitar las concentraciones de jóvenes bebiendo alcohol. En este caso, y según se refleja en el plan, en ediciones anteriores se ha constatado una presencia significativa de consumo de alcohol en la vía pública, especialmente en zonas abiertas y espacios periféricos a las cruces, generando concentraciones de personas y dinámicas propias de botellón.

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Dos agentes de la Policía Local vigilan el ambiente de cruces en la Cruz de Mayo Hermandad del Resucitado.

Dos agentes de la Policía Local vigilan el ambiente de cruces en la Cruz de Mayo Hermandad del Resucitado, en una edición anterior. / Manuel Murillo

Para evitar en la medida de lo posible que se produzcan botellones, la Policía controlará que no se acceda a las cruces con bebidas alcohólicas y estará vigilante en las denominadas “zonas satélite”, como el ya citado Vial Norte, jardines o espacios abiertos. Habrá un dispositivo policial de paisano destinado a los entornos de venta de alcohol y se reforzará la presencia de agentes en las franjas horarias de máxima afluencia. Además, se prevé activar medidas disuasorias y de coordinación mediante iniciativas que supongan una alternativa real de ocio para los jóvenes.

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