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Cultura

Patrimonio y Urbanismo visitan el área arqueológica subterránea de la "calle emiral" de la Mezquita-Catedral de Córdoba

El Cabildo Catedral reafirma su "vocación de total transparencia y su permanente línea de colaboración institucional"

Visita de los técnicos a la zona en la que se está interviniendo.

Visita de los técnicos a la zona en la que se está interviniendo. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Cabildo Catedral de Córdoba ha recibido recientemente la visita institucional de distintos miembros y técnicos de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, órgano dependiente de la Junta de Andalucía, además de una nutrida representación de técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba (GMU). El encuentro tuvo como finalidad principal conocer de primera mano la zona arqueológica subterránea correspondiente a la ampliación de Almanzor conocida como “calle emiral”.

Durante su recorrido por el subsuelo del monumento, las delegaciones estuvieron acompañadas por responsables de la institución capitular, así como por el arqueólogo que desarrolla su labor diaria en el templo. Esta visita técnica ha permitido a ambos equipos comprobar, según el Cabildo, "la rigurosidad científica, la metodología y el extremo cuidado" con el que se ejecutan todas las acciones en materia arqueológica y que resultan "esenciales para desentrañar la evolución constructiva e histórica del templo y de su entorno fundacional".

Visita de los técnicos al área arqueológica de la &quot;calle emiral&quot; de la Mezquita, en la ampliación de Almanzor.

Visita de los técnicos al área arqueológica de la "calle emiral" de la Mezquita, en la ampliación de Almanzor. / CÓRDOBA

Vocación de "total transparencia"

Tras este encuentro, el Cabildo Catedral ha reafirmado una vez más "su vocación de total transparencia y su permanente línea de colaboración institucional con las administraciones competentes en la tutela del patrimonio histórico".

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Así, aseguran que el diálogo continuo y fluido tanto con la Gerencia Municipal de Urbanismo como con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía "resulta vital para garantizar la excelencia en las labores de investigación, conservación preventiva y futura divulgación del primer templo de la diócesis", señalan, "asegurando que cada paso en el conocimiento de la Mezquita-Catedral cumpla con los más altos estándares exigidos para un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad".

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