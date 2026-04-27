El modelo Sama Naharro, un éxito habitacional para los mayores en Córdoba

Pilar, María, Teresa, Rafael o Araceli son vecinos de los apartamentos para mayores de Sama Naharro, un proyecto de vivienda pública en alquiler situado entre Huerta de la Reina y Las Moreras, pensado específicamente para personas mayores que necesitan una alternativa asequible y adaptada a sus necesidades. Todos pertenecen a la primera generación de habitantes de estos bloques, es decir, que conviven allí desde 2013, cuando se entregó la primera promoción de apartamentos, un total de 155. Luego vino la segunda, otros 113 pisos que se entregaron el año pasado.

Estos vecinos de Sama Naharro reciben a Diario CÓRDOBA en una de las salas del centro de participación activa que funciona en los bajos de sus pisos, donde también hay cafetería, peluquería, biblioteca o guardería. Ninguno se arrepiente de haber dejado atrás su casa de toda la vida. Cuentan que los hijos ya se independizaron, que las casas se les quedaban grandes y que algunas no estaban adaptadas. La mayoría de habitantes de estos apartamentos son mujeres, muchas de ellas viudas, aunque también hay varios matrimonios, como el de Pilar y Rafael. El piso, para dos personas, puede quedarse en ocasiones algo pequeño. «Me gustaría tener un cuarto para mis cosas de costura», reconoce Pilar. Aun así, están contentos con los vecinos y con las instalaciones.

No todos los pisos tienen las mismas características, aunque son muy similares. La mayoría tienen salón-cocina en un mismo espacio, una habitación y un baño. Además, fueron entregados con la cocina instalada (varios electrodomésticos incluidos) y el aire acondicionado.

Un modelo para la realidad de los mayores

El modelo Sama Naharro es un claro caso de éxito habitacional relacionado con las personas mayores. Atiende varias realidades, como la falta de movilidad, pues son pisos adaptados, y también la soledad no deseada que en muchas ocasiones arropa a este colectivo. El centro de participación activa está lleno a las 18.00 horas de un miércoles. Las vecinas con las que hablamos están cosiendo, en otra sala hay varios hombres jugando al dominó y en otra están preparando las cosas para montar una cruz de mayo. Es como un patio de vecinos de toda la vida, pero en forma de bloque con muchos pisos, ascensor y placa de ducha.

La iniciativa la tomó Vimcorsa (con la colaboración del Gobierno y la Junta de Andalucía), que hizo lo mismo, pero a menor escala (23 apartamentos), reformando la antigua escuela Félix Ortega, en la calle Don Rodrigo.

Los vecinos de Sama Naharro animan a todos los de su generación a intentar sumarse a proyectos de este tipo y tienen constancia de que hay lista de espera. Pese a las alegrías, eso sí, tienen algunas quejas, pues últimamente ven algo descuidadas las zonas comunes, como los árboles, que piden que poden porque se están (casi) metiendo en las casas.