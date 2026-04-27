Los mayores de Córdoba esperan noventa apartamentos adaptados en la antigua cárcel de Fátima

El modelo de apartamentos adaptados y asequibles para personas mayores que funciona en Sama Naharro y en Don Rodrigo también se quiere replicar en el barrio de Fátima. La empresa municipal de viviendas de Córdoba, Vimcorsa, tiene el proyecto para construir 90 apartamentos de este estilo en los terrenos donde se ubicaba la antigua cárcel de Fátima. La iniciativa se incluye en el plan especial de reforma interior LE-19, ubicado en el citado barrio y donde están previstos 236 pisos, dos equipamientos (uno ya funciona, el centro cívico de Fátima) y zonas verdes.

El modelo a seguir para esos pisos de mayores sería el mismo de Sama Naharro y Don Rodrigo: apartamentos no especialmente grandes, con un alquiler asequible (en Sama Naharro se pagan unos 235 euros mensuales) y que potencie la convivencia entre los habitantes.

De momento, no hay fecha para poner en marcha el proyecto, a pesar de que hay mayores deseosos de poder habitar uno de estos pisos. Los terrenos todavía están por urbanizar, pero es una tarea que compete al Gobierno. En octubre del año pasado, los suelos pasaron del Ministerio del Interior al Ministerio de Vivienda, en concreto, de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) a la entidad pública de suelo y vivienda asequible (Sepes).

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Interior, en octubre de 2023, sacó a licitación las obras de urbanización por casi 2,9 millones de euros (impuestos incluidos) y al concurso se presentó una sola empresa, la cordobesa Jicar, aunque el contrato nunca se llegó a firmar. Ahora, esas obras habrá que licitarlas de nuevo y, en esta ocasión, será el Ministerio de Vivienda el que deba activar el concurso.