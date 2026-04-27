Mamá GPT: el centro comercial La Sierra sortea 1.000 euros por el Día de la Madre

La Sierra facilita a sus clientes el regalo perfecto por el Día de la Madre. Con motivo de esta fecha tan especial, el centro comercial cordobés ha lanzado junto a otros centros comerciales Mamá GPT, un concurso digital en el que se sortean 1.000 euros en tarjetas regalo.

Para participar en esta promoción, es tan sencillo como acceder desde la página web del centro comercial o escanear el código QR disponible en la galería comercial. Tras registrarse en el formulario, los clientes encontrarán un juego en el que deberán completar algunas de las frases más típicas de madres que todos hemos escuchado alguna vez.

Entre todas las personas participantes se sortearán diez tarjetas para diez ganadores valoradas en 100€ cada una.

Promoción especial por sus nuevas aperturas

Además, para celebrar sus dos recientes aperturas: Kiabi y New Yorker, el centro comercial ha puesto en marcha una promoción especial mediante la que sus clientes pueden ganar un look completo en cada tienda, valorado en 200 euros cada uno.

Para participar, es necesario solicitar un cupón numérico por compras superiores a 10 euros. Con ese cupón, los clientes pueden registrarse en los terminales del centro comercial o a través de la web (www.centrocomerciallasierra.com) para entrar en el sorteo, cuyo resultado se dará a conocer el próximo 4 de mayo. Asimismo, también pueden conseguir premios directos en vales descuento para sus compras en el centro comercial.