Javier Lebrato, director del espectáculo del Alcázar: «Córdoba va a tener con ‘Navegantes’ uno de los mejores mapping de España»

-¿Qué complicaciones habéis encontrado en la obra para que el Alcázar pueda retomar después de 3 años el espectáculo ‘Navegantes’ de Naturaleza Encendida?

-Cualquier obra civil en un espacio patrimonial como es el Alcázar, un bien protegido, es compleja. Tiene muchísimas aristas a la hora de desarrollar un proyecto tecnológico, sobre todo en un espacio al que hay que adaptarlo todo. Ese ha sido el mayor reto.

-Y entonces, ¿esta vez sí que sí? ¿El 1 de mayo se estrena?

-Sí, sí, sí. A esa fecha llegamos.

-Un espectáculo nocturno en el Alcázar pueden ser muchas cosas: una atracción turística, una experiencia artística, una clase de historia, una postal para Instagram... ¿Qué querías ustedes que fuera?

-Navegantes, sobre todo, es un espectáculo para todas las familias. Está pensado para poner en valor la historia de Córdoba, para que nos sintamos orgullosos del patrimonio que tenemos, empezando por el Alcázar. Versará sobre una estatua única que está en el paseo de los Reyes Cristianos, de Pablo Yusti, que representa un encuentro entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Fue un encuentro único que marcó tanto la historia de la humanidad, de España y de Córdoba. Navegantes será ese sentimiento de pertenencia de Córdoba a partir de sus raíces, su historia y con un espectáculo para toda la familia. Estamos construyendo un dispositivo para llegar a poner en valor su patrimonio, la cultura y toda la botánica del Alcázar, con un espectáculo totalmente del siglo XXI, con instalaciones renovadas y un discurso narrativo totalmente nuevo, que rompe con lo que hicimos en Raíces.

A Espectáculo nocturno del Alcázar 'Raíces'. / A.J. GONZÁLEZ

-¿Qué novedades hay respecto al otro montaje, ‘Raíces’?

-Este es un espectáculo totalmente distinto. Ahora, además, venimos con la vocación de quedarnos mucho tiempo. Es una instalación definitiva, con lo cual tendremos la oportunidad cada año de ver algo diferente y siempre asociado a la historia de Córdoba, para los cordobeses y mirando hacia España y al turismo internacional.

-Cuando uno trabaja con luz, sonido y proyecciones en un monumento con tantos siglos de historia, ¿qué pesa más: la libertad creativa o el miedo a pasarse de la raya?

-En este caso hacemos un trabajo muy de la mano del Ayuntamiento. Queremos innovar, queremos aplicar nuevas tecnologías, pero lo hacemos con la responsabilidad y el respeto que se merece el bien cultural, en este caso el Alcázar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con la gente de Córdoba, que conoce mejor que nadie el patrimonio. Lo hacemos con la Gerencia de Urbanismo, que vela para que toda la parte arquitectónica o la gestión visual tenga coherencia con el espacio. Y lo hacemos con los técnicos de Turismo y de Cultura de Córdoba, que nos recomiendan y nos asesoran. Antes de hacer cualquier proyecto artístico, siempre tiene el visto bueno de la Corporación municipal y de los expertos de Córdoba. A partir de ahí se hace un trabajo coordinado. Lo que ve el público ya tiene un trabajo que, en este caso, ha sido de año y medio desarrollando el proyecto Navegantes en todas sus fases: las instalaciones, el recorrido, el discurso narrativo...

Conjunto escultórico de Pablo Yusti, que rememora un hecho histórico: la entrevista de Cristóbal Colón con los Reyes Cristianos, / FRANCISCO GONZÁLEZ

-Córdoba está acostumbrada a que se le mire de día: la Mezquita, los patios, la Judería. ¿Qué cambia cuando una ciudad decide contarse de noche?

-Nuestro primer objetivo es aumentar las pernoctaciones, que históricamente han sido un problema porque existe la falsa creencia de que se puede ver todo el patrimonio de Córdoba en un día y de día. El Ayuntamiento quiere con Naturaleza Encendida tener un espectáculo de primer nivel que sitúe a Córdoba en esa oferta cultural nocturna que atraiga nuevos públicos.

-¿Le preocupa que algunos cordobeses vean estos formatos como una “turistificación” del patrimonio?

-Las críticas son siempre bien recibidas y si son constructivas trabajamos con ellas, pero todos nuestros proyectos están visados y auditados, y tenemos estudios de impacto ambiental.

-Abriréis con el Alcázar todavía a medio gas, porque siguen las obras de la sala, el Salón de Mosaicos, etcétera. ¿Eso no interfiere en la experiencia?

-El Alcázar va a pasar por tres o cuatro fases de remodelaciones. Los palacios están ahora mismo en fase de obras; nosotros hemos renovado los jardines a nivel de infraestructura; y ahora está la actuación que hay en el jardín alto, con las Caballerizas. Cada una es independiente. Son tres actuaciones distintas, con tres proyectos independientes, y conviviremos cuando estemos todos abiertos. Ahora lo que va a ocurrir es que nosotros abrimos primero, porque la intervención de los palacios es mucho más compleja que la que se puede hacer en los jardines. Pero convivirán y no nos afecta.

-¿Qué novedades incorpora ‘Navegantes’ respecto al espectáculo que ya se vio en 2023? Cuéntenos algo que vayamos a ver en el nuevo espectáculo.

-Yo invitaría a los cordobeses a que vean cómo se han transformado de nuevo los jardines, de esa forma respetuosa con su espacio. Han pasado tres años y también ha cambiado la tecnología y nuestra forma de entender este espectáculo. Es totalmente distinto. La historia es diferente. Navegantes propone una historia totalmente distinta en la que vamos a ver muchas más cosas relacionadas con el agua, instalaciones que Córdoba no ha visto nunca, porque las hemos ido evolucionando y trabajando desde que en 2023 cerró Raíces. Esa evolución, ese aprendizaje y esa forma de seguir conquistando a los nuevos públicos es lo que va a ver el cordobés. Es un espectáculo totalmente renovado, con una historia muy suya, reconocible. No muchos cordobeses saben qué representa esa estatua, quién la hizo y quién figura en ella, y todo eso lo vamos a contar con un espectáculo con el que creo que vamos a hacer algo diferente para la ciudad. También los audiovisuales y los mapping están más evolucionados. Hemos contado con una empresa andaluza para ellos y la fachada de la Torre del León y la muralla va a tener un mapping a la altura de los mejores de España.

-Colón, en los últimos años, se ha convertido en un personaje rodeado de polémica. ¿Aquí es solo un punto de partida del relato o el espectáculo gira en torno a la figura histórica de Colón?

-Gira en torno al Alcázar y al encuentro histórico de Colón con los Reyes Católicos, sin entrar en valoraciones ni en un sentido ni en otro. Ocurrió, es un hecho verídico e histórico. Después la gente hace su interpretación y ahí no nos metemos. Pero que hay una estatua que representa un encuentro único que sucedió en los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. Tenemos ese ancla de hecho histórico y, a partir de ahí, nace todo lo que es un discurso narrativo que los nuevos públicos puedan entender, que sitúe al Alcázar de Córdoba en ese mapa. Después, las interpretaciones o valoraciones de cómo sucedieron esos hechos, ahí no nos metemos nosotros.

-¿Las entradas ya están a la venta? ¿Cuántos pases va a haber por día? Cuéntenos novedades.

-A partir del 1 de mayo ya estamos abiertos a todos los públicos. Tenemos una gran novedad que me gustaría poner en valor: igual que el espectáculo está totalmente renovado, también renovamos la propuesta económica. Entendíamos que al cordobés había que cuidarlo y todos los primeros pases estarán bonificados para los cordobeses. El nacido o residente en Córdoba tendrá un pase especialmente económico, por debajo del precio de la entrada. Se llaman pases bonificados para los cordobeses. Estamos en Córdoba, lo hacemos para ellos y queremos premiar al mayor número de cordobeses, tanto de la ciudad como de la provincia. A partir de ahí, tenemos precios populares. No somos un espectáculo con precios elevados. Invito a meterse en nuestra página web, donde hay descuentos para estudiantes, descuentos para jubilados y, como digo, sobre todo para los cordobeses. Siempre habrá que estar atento a los horarios, pero a partir del 1 de mayo abrimos y, en función de la noche, de la puesta de sol o de algunas festividades, habrá días en los que no se abra. Recomiendo consultar el calendario actualizado en la web, ya que se va actualizar mes a mes y ahí estará toda la información puntual. Se podrán comprobar tanto los horarios como los precios y las promociones.

Durante este impasse, ¿cómo han sido las relaciones con el Ayuntamiento?

-La colaboración público-privada en Córdoba es un ejemplo. El apoyo de la corporación ha sido total. Creo que es la única forma de que ahora la cultura, el turismo y propuestas como la nuestra lleguen al máximo de público. El éxito hoy en día de cualquier evento que quiera quedarse durante mucho tiempo en una ciudad, presentarse y convertirse en algo referencial, tiene que pasar por esa colaboración público-privada que se está dando ahora mismo en Córdoba.