Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 27 de abril de 2026

Casa Árabe

Congreso Internacional ‘Averroes/ Ibn Rushd, Intellectual and His Time’

Con motivo de los 900 años del nacimiento de Averroes, Casa Árabe celebrará uncongreso internacional con la participación de especialistas de reconocido prestigio internacional. La inauguración del evento correrá a cargo del el director general de Casa Árabe, Miguel Moro Aguilar; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes Lopera; el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, y el director de la Cátedra Abdulaziz Saud Al-Babtain y coordinador científico del congreso, Juan Pedro Monferrer Sala.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. 9.30 horas.

Exposición

‘Cuando la fotografía conoció al libro. Córdoba en la historia del libro fotográfico’

Tendrá lugar la última visita guiada a la exposición de la mano de su comisario, Antonio Jesús González. La muestra organizada con motivo del 200 aniversario de la primera instantánea de la Historia, estará abierta hasta el 8 de mayo y cuenta con ejemplares de la Biblioteca Central así como de importantes coleccionistas y colecciones.

CÓRDOBA. Biblioteca Central. Ronda del Marrubial, s/n. 19.00 horas.

Los Lunes de la Academia

Sesión pública

Rafael Cerdá, licenciado en Bellas Artes, pintor, escultor y grabador, hablará sobre Rafael Cerdá. Itinerario artístico. Presentará el acto el académico Miguel C. Clementson.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Capilla del IES Luis de Góngora. Claudio Marcelo. 19.30 horas.

Literatura infantil

‘La Hora del Cuento’

Habrá sesión de lectura en las bibliotecas municipales Arrabal del Sur (Priego de Córdoba, s/n, antigua Normal de Magisterio) y Fuensanta (Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n), a cargo de Máximo Ortega y Nieves Palma, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.