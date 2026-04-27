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Los herederos del imaginero Martínez Cerrillo donan su archivo a la ciudad de Córdoba

La junta de gobierno local acepta la donación de documentos, fotografías y negativos del escultor bujalanceño, que enriquecerán el Archivo Municipal

La Virgen de Paz es una de las imágenes más reconocidas de Martínez Cerrillo.

La Virgen de Paz es una de las imágenes más reconocidas de Martínez Cerrillo. / Chencho Martínez

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes la aceptación de la donación del archivo del imaginero Juan Martínez Cerrillo para su incorporación al Archivo Municipal. Han sido los herederos del escultor bujalanceño los que han realizado directamente la propuesta.

En cuanto a lo donado, está compuesto de una caja con documentación de diferente temática: documentos, entrevistas, reconocimientos, revistas, exposiciones y catálogos, entre otros. También forma parte de lo entregado un legajo fabricado por el propio Martínez Cerrillo sobre su trayectoria, fotografías de distintas temáticas, negativos y diapositivas.

Según lo aprobado en junta de gobierno local, “la valoración de este archivo, por su aportación a la historia de Córdoba y de España, así como por el indudable interés que presenta para los investigadores de la historia contemporánea, es muy positiva”.

Juan Martínez Cerrillo

Juan Martínez Cerrillo (Bujalance 1910-Córdoba 1989) fue un destacado escultor e imaginero español del siglo XX, cuya obra tuvo una especial relevancia en el ámbito de la imaginería religiosa andaluza, particularmente en la ciudad de Córdoba. Desde muy joven mostró aptitudes artísticas, lo que motivó su traslado a Córdoba para formarse en la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria, donde adquirió conocimientos en dibujo, pintura, escultura y técnicas tradicionales como el guadamecí.

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De su mano salieron imágenes tan reconocidas como las de las vírgenes de la Paz y Esperanza o Nuestra Señora de la Alegría o Nuestro Padre Jesús de las Penas, titular de hermandad de la Esperanza.

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