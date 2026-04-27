Los gruistas trasladan a la subdelegada del Gobierno en Córdoba la necesidad de agilizar las denuncias hechas a la Inspección de Trabajo

Una amplia representación de los operadores de grúas torre de la provincia, acompañados por la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, y el secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, han mantenido una reunión con la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, en la que le han expuesto la situación que viven tras 62 días de huelga indefinida por la negociación de una subida salarial.

Los gruistas -que hoy también se han reunido con el portavoz de IU en el Congreso y diputado nacional de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, y con el Grupo del PSOE en el Congreso, y que el pasado miércoles trasladaron su protesta al Pleno de la Diputación de Córdoba, en donde también se reunieron con el Grupo de IU Con Andalucía en la institución provincial- explicaron a la subdelegada que algunas empresas vienen realizando desde el principio de la huelga "prácticas que vulneran" el derecho a huelga, que “es un derecho fundamental recogido en la Constitución”, recordó David Quintana.

Uso de grúas articuladas

Entre las prácticas denunciadas por los sindicatos se encuentra el uso de vehículos y grúas articuladas para realizar funciones para las que no están contemplados. “Hemos denunciado el uso de camiones grúa, grúas autopropulsadas e incluso, de elevadoras de mudanzas”, recordó el responsable sindical quien hizo hincapié en que “esto no solo supone una vulneración del derecho de huelga, sino que supone un riesgo para las personas que trabajan en las obras, porque el plan de riesgos no contempla el uso de estos medios para lo que los están usando”.

Reunión de los gruistas con la subdelegada del Gobierno. / CÓRDOBA

Accidente laboral

De hecho, recordó Quintana, “ya tuvimos que lamentar el accidente sufrido por un trabajador cuando manipulaba una batea de escombros que estaba siendo movida por un camión grúa, cuando ese es un trabajo que se realiza con la grúa torre”.

Por todo ello, CCOO ha pedido a la subdelegada que medie ante la Inspección de Trabajo para que las denuncias que se han presentado hasta el momento sean atendidas a la mayor brevedad, ya que “estamos hablando de un derecho fundamental”, insistió David Quintana.

Borrego: "Lo que no hay es voluntad"

Por su parte, la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, afirmó que “este conflicto no es por una cuestión económica, porque algunas empresas se están gastando 1.500 euros diarios en el alquiler de grúas auto propulsadas que y en cuatro días habrán gastado más de lo que pedimos para un año para cada trabajador, así que no es un problema de dinero, dinero hay, lo que no hay es voluntad y eso es lo que le pedimos a Construcor, seguir negociando”.

Así están las negociaciones

“En obras que tienen un coste de varios millones de euros, subir 27 euros por día trabajado no es dinero, y es incomprensible que se quejen de las pérdidas que están teniendo por la paralización de las obras cuando estas superan con creces lo que implicaría la subida salarial que está pidiendo el colectivo. Si pueden asumir las pérdidas pueden asumir la subida, máxime, cuando estamos hablando de 60 trabajadores”, insistió Borrego, para quien “las empresas grandes, que son precisamente las que dirigen Construcor, están aprovechando la ocasión para herir de muerte a las constructoras pequeñas, quitarse competencia de en medio y quedarse así un trozo más grande del pastel”.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno se comprometió a interesarse por la situación de las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo por vulneración del derecho de huelga y tratar de agilizarlas para garantizar el derecho a la huelga de los gruistas.