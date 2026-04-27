El Foro de Consejos Sociales de las Universidades públicas andaluzas aborda en Córdoba la nueva financiación

El Pleno del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades públicas de Andalucía ha mantenido una reunión de carácter extraordinario en la sede del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, en la que se han abordado las principales cuestiones pendientes de desarrollo tras la entrada en vigor de la Ley Universitaria para Andalucía el pasado 26 de marzo.

Entre estas cuestiones se encuentra la aplicación, en el Modelo de Financiación de las universidades públicas, de la partida que se contemplará en el Presupuesto de la Junta de Andalucía para permitir el adecuado cumplimiento de las funciones de los Consejos Sociales. También se ha abordado la creación del Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios como órgano colegiado interadministrativo para la evaluación en común del ejercicio de sus funciones en el conjunto del sistema universitario andaluz, y cuyo funcionamiento se desarrollará reglamentariamente.

Por otra parte, se ha celebrado el acuerdo alcanzado en la reunión del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) para repartir 1.825,7 millones de euros del Modelo de Financiación de 2026. En este consejo están representados los Consejos Sociales, que asimismo han apoyado la constitución de una comisión técnica que se encargará de evaluar los criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario.

La reunión ha contado con la asistencia de D. José Carlos Gómez Villamandos, Consejero de Universidad, Investigación e Innovación y del Secretario General de Universidades D. Antonio Posadas.

Los Consejos Sociales

Los Consejos Sociales son órganos de participación y representación de la sociedad, un espacio de colaboración y rendición de cuentas en el que se interrelacionan con la universidad las instituciones, las organizaciones sociales y el tejido productivo.

Forman parte de la gobernanza de las Universidades públicas y la ley les atribuye funciones esenciales ligadas a la programación y la gestión universitaria y al ámbito económico, presupuestario y patrimonial, entre las que se encuentran la aprobación de los presupuestos y de las cuentas de las universidades.

El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía

El Foro viene funcionando desde el curso 2007-2008, con el apoyo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de proponer líneas de coordinación y facilitar la interlocución con las administraciones académicas y educativas.

En el Foro están representados todos los Consejos Sociales bajo la dirección de los siguientes presidentes: Mercedes León (Universidad de Sevilla), Ivan Pestaña (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), José Luis García-Palacios (Universidad de Huelva), Francisco Muñoz Usano (Universidad de Córdoba), María Teresa Pagés (Universidad de Granada), Mª Dolores Hidalgo (Universidad de Almería), Luis Jesús García-Lomas (Universidad de Jaén), Blanca Hermana (Universidad de Málaga) y Federico Linares (Universidad de Cádiz).