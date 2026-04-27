Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 27 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 28 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Dolores González Izquierdo
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael
Pedro Juan Lavirgen Pulido
La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de La Salud.
María Dolores Titos García
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.
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