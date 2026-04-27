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Los fallecidos en Córdoba el lunes 27 de abril

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 28 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Dolores González Izquierdo

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael

Pedro Juan Lavirgen Pulido

La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de La Salud.

María Dolores Titos García

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La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.

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