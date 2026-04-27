¿Cuánto dinero y propiedades tienen los candidatos cordobeses a las elecciones del 17M? Ya son oficiales las declaraciones de bienes de los políticos andaluces

Los candidatos a las elecciones andaluzas del 17 de mayo por Córdoba han hecho públicos sus bienes e intereses en una declaración oficial que se ha publicado este lunes en el BOJA y que es de acceso público. De este modo, han tenido que hacer públicos sus ingresos, saldos bancarios y propiedades inmuebles todos los candidatos que se presentan en cada una de las ocho provincias andaluzas para ocupar uno de los 109 escaños del Parlamento andaluz en juego. Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, como Juanma Moreno y María Jesús Montero, también lo han hecho públicos.

Candidatos por Córdoba

Así, Antonio Repullo, cabeza de lista del PP por Córdoba, declara ser en la actualidad parlamentario andaluz. Posee viviendas en Cádiz (al 50% y con un valor de 22.278,63 euros) y Córdoba (al 50% y 34.244,64 euros de valor catastral). Además, declara otros cinco inmuebles ubicados todos ellos en Córdoba: al 25% de 17.370,86 euros; al 11,71% y 149.422,49 euros; al 25% y 2.500 euros; al 10% y 4.641,32 euros, y al 25% y 8.309,93 euros. Repullo asegura tener un saldo bancario de 48.752,50 euros, pero no tener acciones, ni coches a su nombre. Tiene suscrito un préstamo con Caja Rural de Granada de 90.000 euros; y otros dos con el BBVA, uno de 95.140 y otro de 21.432 euros.

Presentación de la candidatura del PP Partido Popular a las elecciones al parlamento Andaluz Andalucía Antonio Repullo Adolfo Molina / AJ González

Por su parte, Silvia Mellado, número 1 del PSOE por Córdoba y actual alcaldesa de Fuente Obejuna, declara tener tres viviendas en Córdoba con valores catastrales de 5.697,55 euros, 97.151,90 euros y 82.224,40 euros. La socialista declara, además, tener un saldo bancario de 13.998,51 euros, un coche Volkswagen Golf 116CV y 24.310 euros y un Volkswagen Tiguan 150CV de 24.630 euros. Además, declara ser titular de una moto BMW 1200 de 14.000 euros. Por otro lado, declara tener dos seguros de vida por invalidez absoluta o fallecimiento: uno por importe de 100.000 euros y otro de 219.000 euros. Por último, tiene una hipoteca por vivienda habitual al 50% de 66.367,65 euros y un préstamo personal para la adquisición de uno de los vehículos de 9.061,61 euros.

Silvia Mellado alcaldesa de Fuente Obejuna y candidata del PSOE por Córdoba a las elecciones a la Junta de Andalucía. / A. J. González

Rosa María Rodríguez, candidata de Por Andalucía, es concejala del Ayuntamiento de Montilla y declara ser autónoma en una empresa en la que trabaja como docente y conferenciante y donde principalmente hace asesoramiento de cuestiones de género. Asimismo declara tener un piso que adquirió en 2008 con un valor catastral de 18.889,69 euros y saldo en su cuenta bancaria por un importe de 1.790,66 euros. Declara que no tiene vehículos, pero sí un seguro de vida de 50.000 euros, un préstamo hipotecario de 56.222,05 euros y otro préstamo de consumo de 1.546 euros.

La candidata de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, por su parte, declara ser en la actualidad concejala en el Ayuntamiento de Córdoba, donde ejerce además de portavoz del grupo municipal. Es, además, consejera de Sadeco, la empresa municipal de limpieza, Emacsa, Aucorsa, el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) y el Instituto Municipal de Artes Escénicas (Imgema). En el apartado de bienes inmuebles declara tener en propiedad una vivienda pareada de 2003 con un valor catastral de 84.826 euros. Además, dice tener un saldo bancario de 26.500 euros y un Audi Q5 de 15.000 euros. Por último, tiene suscrito un seguro de vida de 120.000 euros y un préstamo hipotecario de 85.000 euros.

Por último, Mariví Serrano, candidata de Adelante Andalucía, ha declarado tener un saldo en su cuenta bancaria de 93.277,70 euros, ningún bien inmueble y dos automóviles (un Audi 1.9 TDI y un Opel Vectra 1.8 16V). Por último, declara tener un préstamo por un importe de 5.000 euros.