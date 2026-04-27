Una de cal y, además, barro: la Aemet pone fecha a nuevas lluvias en plenas Cruces de Córdoba esta semana

La lluvia volverá esta semana a Córdoba y lo hará en el peor momento: las Cruces de Mayo. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a la presencia de chubascos esta semana en el segundo tramo del martes 28 de abril, en el que las precipitaciones irán acompañadas de tormentas, y en la jornada del miércoles 29 de abril, primer día de cruces en la capital.

En el primer caso, el martes, se espera un 100% de probabilidades de lluvia en el tramo desde las 12.00 a 18.00 horas, con posibilidad de tormentas, que se rebaja a un 95% desde mitad de la tarde a medianoche, ya sin episodios de aparato eléctrico. Esta previsión obligará a las asociaciones y colectivos que montan las 52 cruces repartidas por toda la ciudad a estar muy pendientes de que el agua no estropee las decoraciones de flores, porque además los chubascos podrían presentar depósitos de barro debido al polvo en suspensión.

La fiesta de las Cruces de Mayo se celebra en Córdoba del 29 de abril al 3 de mayo, y solo el miércoles se espera que la lluvia pueda aguar la celebración. Para ese día la Aemet prevé cielos muy nubosos en el primer tramo de la jornada que evolucionarán a nubosos con lluvia a partir de mediodía. La probabilidad de precipitaciones está fijada en el 95%.

Adiós a la lluvia

El miércoles será el último día con agua de una semana que este lunes también empieza sin rastro de chubascos. Si bien se espera que a primera hora del jueves 30 se mantengan los cielos nubosos, a partir de la tarde los cielos permanecerán poco nubosos, manteniéndose así en el festivo del viernes 1 de mayo y el sábado, para afrontar un regreso de las nubes el domingo 3 de mayo, día en el que las cruces echarán el cierre.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Temperaturas sin cambios

El termómetro no experimentará cambios significativos durante esta semana, siendo el miércoles 29 el día más fresco con una máxima de 23 grados. El resto de jornadas, las máximas oscilarán entre los 24 y los 27 grados.

Las mínimas, por su parte, se mantendrán en valores similares a los de la última semana, con una horquilla entre los 10 grados que se esperan el viernes y los 14º del miércoles.