La guía definitiva de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: mapa, horarios, nuevo premio y cerco al botellón

Córdoba se prepara para una de sus fiestas más populares y queridas, pistoletazo de salida de las grandes citas del Mayo Festivo, y el recordatorio de que este mes es, ante todo, una celebración de la primavera en la capital, donde el protagonismo de las flores es latente en cada rincón de la ciudad.

Las Cruces de Mayo cumplen con su tradicional calendario, que despide el mes de abril y recibe al quinto mes del año, con cinco días de fiesta en las que en torno a cruces decoradas con flores se reúne el gentío disfrutando de música, actuaciones y de las barras donde se ofrece lo mejor de la gastronomía cordobesa.

Este 2026, la celebración mantiene el número de cruces de la pasada edición y 52 asociaciones, hermandades y colectivos levantarán sus cruces sembradas en flores para llevar esta fiesta popular a la calle con su música y sus barras repartidas por rincones y plazas de la capital. Aquí tienes todos los detalles de la cita.

Color y baile en las Cruces de Mayo de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Cuándo se celebran las Cruces de Mayo

Como es tradicional, la cita se celebra en torno al Día de la Cruz, el 3 de mayo. En el caso de la capital, la celebración tiene lugar desde el miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo. De esta forma, la fiesta coincide con el festivo del 1 de Mayo, que este año, además, es puente.

Estas son las 52 Cruces de Mayo de Córdoba

Este año concurren al concurso popular de las Cruces de Mayo de Córdoba 52 hermandades, entidades y asociaciones, que se distribuyen entre casco histórico, zona moderna y recintos cerrados.

Cruces en el Casco Histórico

Hermandad del Vía Crucis del Santo Cristo de la Salud, en la plaza de la Trinidad

Asociación La Medina, en la plaza Jerónimo Páez

Hermandad del Calvario, en la plaza de las Cañas

Hermandad y Cofradía de Nazarenos Congregantes del Cristo de la Buena Muerte, en la plaza San Ignacio de Loyola

Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal Jerusalén y María Santísima de la Victoria, en la plaza de San Agustín

Hermandad de la Misericordia, en la plaza de San Pedro

Hermandad Nuestra Señora del Socorro, en la plaza del Socorro

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la plaza del Padre Cristóbal

Hermandad Cristo de las Penas de Santiago, en la plaza de San Andrés

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Oración en el Huerto, en la plaza de San Francisco

Franciscana Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario y María Santísima en su Soledad, en la plaza de la Lagunilla

Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y María Santísima Reina de Nuestra Alegría, en la plaza Conde de Priego

Hermandad Penitencial y Cofradía de Nazarenos de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo, en la plaza de la Compañía

Hermandad de la Paz y Esperanza, en la plaza Nuestra Señora de la Paz y Esperanza

Hermandad del Buen Suceso, en la plaza de San Andrés

Hermandad del Císter, en la plaza Cardenal Toledo

Hermandad de la Sentencia, en la plaza San Felipe

Hermandad de la Expiración, en la sacristía de la iglesia Santa Marina

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, plaza de la Magdalena

Listado y mapa de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba. / Ramón Azañón

[Amplia aquí el mapa]

Cruces en zonas modernas

Asociación Colega de Córdoba, en la plaza de España

Asociación Vecinal Cañero Nuevo, en la calle Párroco Bartolomé Blanco

Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, en la avda. Fray Albino, frente a la Calahorra

Asociación Vecinal Huerta del Rey, en la calle Cairuán

Asociación Vecinal Promisión, en la plaza de los Ríos, en la barriada de Villarrubia

Hermandad del Santísimo Cristo del Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, en la plaza Flor del Olivo

Hermandad de la Merced, en los jardines Músico Pedro Gámez Laserna

Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta, en la plaza del Santuario

Casa Regional de Castilla La Mancha, en los jardines Presidente Adolfo Suárez

Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas, en la plaza del Jazmín

Hermandad Santísimo. Cristo de las Lágrimas, en la plaza de la Marina Española

Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, en la calle José Dámaso Pepete

Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento, en los jardines del Rocío (Miraflores)

Asociación Cultural Los Quintos, en el bulevar Hernán Ruiz

Hermandad de la Quinta Angustia, en el bulevar Plaza de Colón y Jardines del Vial

Hermandad de la Pasión, en el bulevar entre calles Emilia Pardo Bazán y Nuestro Padre Jesús Caído

Hermandad de la Estrella, en los pasajes de las Almunias

Colegio de Agentes Comerciales, en la avenida Turruñuelos con Abderramán I

Peña Cordobesista Amigos de Lorena y Manolín, en Nuestra Señora de Belén

Asociación Cultural Es Vida, avenida de los Piconeros

Asociación Cultural Social Tradición Cordobesa, calle Carril de los Toros

Hermandad del Rescatado, calle Peatonal junto a Jardines Elena Moyano Madre Coraje

Cruces en recintos cerrados

Club de Matrimonios La Unión, en la calle Bilbao, 1

Hermandad del Santo Sepulcro, recinto del Triunfo de San Rafael, C/ Torrijos

Hermandad Servita Nuestra Señora de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Clemencia, en la plaza de Capuchinos

Casa Sevilla, en Ronda de Andújar, 17

Acopinb, en las instalaciones deportivas El Carmen

Acpacys, en la calle Dolores Ibarruri, 2

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento, en la calle María Auxiliadora, 12

Hermandad Penitencia del Santo Cristo de Gracia, en la calle Queso, 5

Asociación Amigos del Gazpacho, en la calle Doce de Octubre, 1 y 3

Asociación Vecinal Alcázar Viejo, en la calle San Basilio, 13. Torre de Belén

Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza, en la calle Escañuela, 10

Cruz de Mayo de la AVV Álcazar viejo. / VÍCTOR CASTRO

Cuál es el horario de las Cruces de Mayo

Las cruces que permanecerán abiertas en horario ininterrumpido de 12.00 a 2.00 horas. No obstante, la normativa fijada por el Ayuntamiento de Córdoba establece que no se podrá poner música entre las 16.00 y 19.00 horas para facilitar el descanso de los vecinos.

Además, el miércoles 29, previo a día laborable, el horario será de 12.00 a 00.00 horas con la condición de reducir el volumen de la música a la mitad entre las 16.00 y 19.00 horas y a partir de las 23.00.

Nuevo premio ‘a la belleza’

Un jurado profesional con perfiles vinculados a las fiestas de la ciudad, floristerías, al departamento de Parques y Jardines, al Jardín Botánico y a Patrimonio, es el encargado de valorar y premiar las mejores cruces en cada edición. La fiesta, así, premia el esmero, la calidad del montaje y la armonía.

Este año, como novedad, se introduce un nuevo premio que se dará a la cruz más bonita entre "las más bonitas", aunque sin dotación económica. Además, siguen los premios normales. En cada categoría (casco, moderna y recinto) habrá tres premios, el primero de 2.000 euros, el segundo de 1.260 y el tercero de 980. Además, se podrán conceder tres premios adicionales por cada una de las tres modalidades con dos premios de 300 y uno de 200.

Además, como apoyo a la participación y la acción social de los colectivos que montan cruz se reservan hasta 45 premios de 700 euros, aunque habrá que tener al menos 10 puntos (el máximo es 28).

Cerco al botellón en las cruces

El Plan Especial de Tráfico y Seguridad de las Cruces de Mayo 2026 incluye la distribución de un número de efectivos necesarios para garantizar la seguridad del evento. Especialmente, en los puntos calientes de las cruces de Santa Marina y la Cuesta del Bailío, y en las cruces del Vial Norte, es decir, en aquellas que mayor número de jóvenes congregan. El estreno el año pasado del nuevo dispositivo de seguridad de las cruces concitó la felicitación del Consejo del Movimiento Ciudadano e incluso de la oposición, al entender ambos que se habían reducido notablemente las molestias de los vecinos en esas zonas y los botellones gracias a la incorporación de itinerarios de entrada y salida a los recintos más populosos.

Multitud de jóvenes en la Cruz de Mayo instalada en plaza Conde de Priego. / Manuel Murillo

La historia de las Cruces de Mayo de Córdoba

Las primeras Cruces de Mayo que montaron los cordobeses se remontan al arranque del siglo XX. Se trataba de un evento con un cariz popular que servía para unir dos vertientes algo antagónicas. Por un lado, era una fiesta que servía para anunciar la llegada de la primavera y, por otra parte, se fundía con la religiosidad.

Las cruces permanecieron en el interior de los patios durante décadas hasta que en 1953, cuando empezaron a gozar de gran popularidad y surgió la competitividad entre todos aquellos que las montaban, arrancó el concurso. En esa primera edición del certamen, cruces y patios participaban unidos y la organización ya corrió a cargo del Ayuntamiento. Sin embargo, solo un año después, en 1954 ya eran independientes, manteniéndose la celebración hasta la actualidad.

La barra, elemento característico

La barra es otro de los elementos que parecen indiscutibles en una cruz de mayo actual, pero que tampoco han estado toda la vida. El cambio llegó cuando se sacaron las cruces de los patios, por lo que la única manera de ganar dinero consistía en vender comida y bebida. Actualmente, presenta una de las grandes fuentes de ingresos de algunos de los colectivos que participan en el certamen.

La celebración apuesta cada año por algunos de los básicos de la gastronomía cordobesa, donde no faltan el salmorejo, el flamenquín, las berenjenas fritas, los pinchos morunos y, por supuesto, el rebujito.

¿Qué tiempo hará en las Cruces de Mayo de Córdoba?

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), apunta que Córdoba disfrutará de una de cal y otra de arena estas cruces. Así, el pronóstico para el miércoles 29, día de la inauguración de la fiesta, apunta a una probabilidad de 95% de chubascos durante toda la jornada.

Además, en la tarde previa del martes 28 se esperan tormentas a última hora, por lo que habrá que tener cuidado con la decoración de las 52 cruces de la capital.

Para el resto de días de la fiesta, no se contemplan lluvias, y el cielo evolucionará de poco nuboso a intervalos nubosos. Las máximas se mantendrán en torno a los 25 y 27 grados, y las mínimas oscilarán entre 9 y 13 grados.

Entrada a las Cruces de Mayo de Córdoba

El acceso a todas cruces es libre y gratuito.