Hacemos Córdoba denuncia que el alcalde “sigue poniendo alfombra roja a la expulsión vecinal del Casco Histórico” con la proliferación de apartamentos turísticos

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha vuelto a “lamentar” que el equipo de gobierno del Partido Popular continúe favoreciendo un modelo de ciudad basado en la “especulación, facilitando la expulsión de vecinos y vecinas del Casco Histórico en beneficio del negocio turístico”

Desde la coalición de izquierdas han señalado que la presencia del Partido Popular en las administraciones “es garantía de que el negocio por el negocio y la especulación se sitúen en el centro de la gestión municipal”, una dinámica que, a su juicio, se está consolidando en Córdoba con el aumento constante de apartamentos turísticos. Hacemos Córdoba ha recordado que ya viene denunciando desde hace meses que la moratoria a las viviendas turísticas impulsada por el gobierno local es “insuficiente”.

En este sentido, el grupo municipal ha insistido en que dicha medida debía haberse ampliado tanto a otros barrios de la ciudad que ya están experimentando una “creciente presión, como a los apartamentos turísticos, que están proliferando sin control”. La coalición ha advertido que mañana, en la comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, volverán a tramitarse nuevos proyectos, con al menos ocho apartamentos turísticos más, lo que confirma una “tendencia sostenida en el tiempo”.

Según han indicado, en los últimos meses ya se podría estar cerca del centenar de nuevos apartamentos turísticos en la ciudad, muchos de ellos en el Casco Histórico. Asimismo, han alertado de que se están adquiriendo edificios completos para su transformación en este tipo de alojamientos, lo que acelera la pérdida de vivienda residencial y convierte progresivamente el Casco en “un parque turístico muy difícil de recuperar para la vida vecinal”.

Desde Hacemos Córdoba también han puesto el foco en los numerosos cambios de uso de locales a viviendas que se están aprobando en las comisiones de Urbanismo, advirtiendo de que “en algunos casos estas nuevas viviendas terminan derivando igualmente en apartamentos turísticos, agravando aún más la situación”.

Ante este escenario, el grupo municipal ha exigido la “paralización inmediata” de nuevas licencias de apartamentos turísticos, así como la “ampliación de la moratoria existente para incluir esta tipología y extenderla a otros barrios que ya están siendo tensionados por el aumento de precios y la presión turística”. Del mismo modo, han reclamado un cambio de rumbo en las políticas municipales, apostando por medidas que “garanticen el derecho a la vivienda”, como el impulso a la “rehabilitación, la ampliación del parque público y la protección del acceso a un hogar digno para familias, jóvenes y personas mayores”.

Hacemos Córdoba ha concluido lamentando que el alcalde continúe “alineado con los intereses especulativos” en lugar de priorizar los derechos de la ciudadanía, insistiendo en la necesidad de actuar de manera “urgente” para frenar la expulsión de vecinos y preservar el equilibrio social de la ciudad.