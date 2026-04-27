¿Qué centros comerciales y supermercados en Córdoba abren este 1 de mayo?

Este viernes 1 de Mayo, Día del Trabajo, es uno de los festivos nacionales marcado en rojo en el calendario laboral, que este año además genera un puente y una jornada en la que por tradición han permanecido cerrados comercios y centros comerciales.

No obstante, en Córdoba, al igual que ocurriera el año pasado, la zona centro de la capital cordobesa es considerada por la Junta de Andalucía como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), medida que entró de nuevo en vigor el pasado mes de marzo, lo que permite a los comercios ubicados en esta área abrir en todos los festivos si así lo desean. Sin embargo, no todos optan por esta opción, aunque sí lo hacen algunos supermercados y centros comerciales.

¿Será posible hacer compras de última hora o disfrutar del tiempo de ocio en un centro comercial? La respuesta es no, pues la gran mayoría de los comercios incluidos supermercados, grandes superficies y centros comerciales permanecen cerrados esta jornada.

Centro comercial El Arcángel. / Víctor Castro

Centros comerciales

Este es el horario de los centros comerciales de Córdoba el 1 de Mayo:

Centro Comercial El Arcángel. Los comercios permanecerán cerrados y abren los cines y zona de restauración en su horario habitual.

Centro Comercial La Sierra. Permanecen cerrados los comercios y el hipermercado Carrefour, y abren las zonas de restauración en su horario habitual.

Patios de Azahara. Permanece cerrado en la jornada del 1 de mayo

Centro Comercial Zoco. El supermercado Deza y los comercios cierran este viernes 1 de mayo, y la zona de restauración abre en su horario habitual.

El Corte Inglés. Los centros de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares y Ronda de Córdoba cierran el Día del Trabajo.

Entrada a un supermercado Deza. / Capamar

Supermercados

Los supermercados tienen este horario el Día de Andalucía:

Mercadona. Como es habitual, cierra sus establecimientos en festivo.

Supermercados Deza. Los supermercados de la cadena cierran sus puertas esta jornada.

Supermercados El Jamón. Sus tiendas cierran el viernes 1 de mayo.

Lidl. Cierra sus establecimientos el 1 de mayo.

Aldi. Sus tiendas permanecen cerradas.

Carrefour. Cierran los hipermercados y abren las tiendas de Carrefour Express en su horario habitual.

Supermercados Día. Cierra el 1 de mayo.

Alcoop. Cierra el 1 de mayo.

Festivos de apertura en Córdoba en 2026

La Orden de 23 de junio de 2025, establece el calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2025, al margen de la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Los festivos de apertura que restan en 2026 son los siguientes: