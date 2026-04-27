Los controles de acceso y aforo vuelven a las Cruces de Córdoba y se añade una nueva zona crítica

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes el plan especial de seguridad y tráfico para las Cruces de Mayo 2026, que se celebran del 29 de abril al 3 de mayo y donde se buscará asentar el modelo de vigilancia iniciado el año pasado. Un modelo que introducía, como principal novedad, el control de acceso a ciertas cruces (aquellas normalmente más saturadas) para, por un lado, garantizar la seguridad evitando que las aglomeraciones se fueran de madre y, por otro, perseguir la práctica del botellón (evitando que se pasara a estos espacios con bolsas con alcohol). Este año se introduce, además, una nueva zona crítica.

Las zonas de especial vigilancia de las Cruces de Mayo 2026

Las zonas críticas o de especial atención son aquellas que por configuración urbanística, concentración de cruces o dinámica de público presentan un mayor riesgo de saturación. Esas zonas son:

Santa Marina-Conde de Priego : mucho público, limitada capacidad de evacuación por las calles estrechas y efecto recinto cerrado.

: mucho público, limitada capacidad de evacuación por las calles estrechas y efecto recinto cerrado. Bailío-Cardenal Toledo-Capuchinos : confluencia de flujos peatonales y riesgo de bloqueo de accesos y salidas.

: confluencia de flujos peatonales y riesgo de bloqueo de accesos y salidas. San Nicolás-San Ignacio de Loyola : concentraciones puntuales en nodos de paso y un paso peatonal continuo.

: concentraciones puntuales en nodos de paso y un paso peatonal continuo. Vial Norte y zonas ajardinadas: novedad de este año. Son espacios abiertos con concentración de población joven, existe riesgo de que se haga botellón y es difícil de controlar por la dispersión.

Zona de salida de la cruz de mayo de la Cuesta del Bailío. / A. J. GONZÁLEZ

El modelo operativo

El modelo operativo de la Policía Local de Córdoba para las Cruces estará basado en cuatro aspectos: control de aforos, regulación de accesos, sectorización operativa y prevención de conductas incívicas (micciones en la vía pública, generación incontrolada de residuos y emisión de ruidos y molestias en horario nocturno).

En las cruces localizadas en las denominadas zonas críticas, por lo tanto, se volverán a controlar los accesos de entrada y salida y se aplicará un sistema de conteo. También se volverán a poner vallas y señalización específica y se mantendrán unos corredores siempre operativos para las posibles evacuaciones. Además, se hará una monitorización de los flujos peatonales.

En Santa Marina y Bailío se podrá prohibir el acceso si los aforos están completos. Se considerará que se ha alcanzado el máximo de aforo en estas cruces cuando haya más de cuatro personas por metro cuadrado. Ya el año pasado en estas cruces se pusieron entrada y salida diferenciadas. En estos puntos se colocan los agentes para vigilar, además del aforo, que no se entre con bebidas alcohólicas.

La cruz de San Marina, localizada en la plaza Conde de Priego, durante una noche de las Cruces de 2025. / A. J. GONZÁLEZ

Como medidas complementarias, se cerrarán los jardines de Orive y los de Colón desde las 20.00 hasta las 7.00 horas.

Número de agentes

La Policía Local pondrá en la calle en el dispositivo especial de Cruces a 80 agentes el miércoles, a 110 el jueves y el viernes y a 100 el sábado. Este martes 28 de abril, además, se celebra la junta local de seguridad del Mayo Festivo, donde el trabajo de Policía Local se coordinará con el de la Nacional, la Guardia Civil y Protección Civil.

Como se explica en el plan especial aprobado este lunes, gracias a las novedades introducidas el año pasado se consiguió reducir en más del 60% las denuncias por botellón. Además, se vieron incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana de “menor entidad”.