Construcor asegura que continúa en el intento de llegar a un acuerdo con los gruistas de Córdoba

La presidenta de la patronal de la construcción de Córdoba (Construcor), María Dolores Jiménez, ha asegurado esta mañana que "continuamos constantemente intentando llegar a un acuerdo" con los operadores de grúas torre de la provincia, en huelga desde hace casi ya dos meses. El conflicto viene del denominado plus de dedicación, que no termina de llegar a una cantidad que convenza a ambas partes.

Según Jiménez, "desde Construcor, desde el minuto uno, hemos estado en buena disposición para llegar a acuerdo", y ha recordado que el conflicto se remonta a noviembre del año pasado, cuando sí se concedió una subida transitoria de ese plus, que pasó de 13 a 26 euros.

La presidenta de Construcor ha incidido en algo que la patronal ha repetido ya en varias ocasiones, que la subida del plus está limitada por el artículo 50 del convenio general de la construcción, que regula que los pluses que cobran los trabajadores del sector deben situarse entre el 65 y el 75% del salario. Sin embargo, lo que han dicho los trabajadores en este sentido es que en Sevilla se llegó a subir a los 35 euros, y también se ha incrementado en Cádiz por encima de lo que dejaría el convenio general.

Protesta de los gruistas a las puertas del Ayuntamiento. / A. J. GONZÁLEZ

Las subidas sí alcanzadas podrían anularse

Construcor ha avisado de que estas subidas podrán ser anuladas cuando se revise, toda vez que la patronal cordobesa también ha cedido para situar el plus en 31 euros. Las últimas informaciones que se tienen de la negociación son que Construcor ofrece esos 31 euros y los sindicatos piden 40.

María Dolores Jiménez ha vuelto a pedir "sensibilidad" con las empresas y con las personas y ha recordado que las grúas son elementos muy importantes para las obras, que se están viendo afectadas por la huelga. A la misma vez, la presidenta de Construcor ha reconocido que hay empresas que están utilizando camiones elevadores, que vendrían a sustituir parte del trabajo de los gruistas. Sobre esto último ya se pronunciaron los sindicatos, que alertaron de que esta práctica suponía una vulneración del derecho de huelga.