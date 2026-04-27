Las claves del plan de seguridad para las cruces de Santa Marina y Bailío: zonas de entrada y salida y aforo máximo

El plan de seguridad y tráfico de las Cruces de Córdoba 2026, aprobado este lunes por la junta de gobierno local del Ayuntamiento, incluye, como ya lo hiciera el año pasado, planes operativos individualizados para las cruces consideradas “de especial relevancia”. Son varias las cruces que se incluyen en este apartado, aunque las zonas donde se atenderá de forma especial se resumen en dos áreas: Santa Marina y la Cuesta del Bailío.

Entradas y salidas para la cruz de Santa Marina

En Santa Marina, o mejor dicho, la plaza del Conde de Priego, monta la cruz la hermandad del Resucitado. Es una de las que más público acumula desde siempre, de ahí que se le preste mayor atención por parte de la Policía Local. A esta cruz se podrá entrar o por la calle Mayor de Santa Marina o por Isabel Losa. La salida deberá hacerse por Santa Isabel, Isabel Losa o el pasaje de la Estrella. En estos puntos habrá presencia policial continua y acceso restringido a residentes. También se pondrá presencia policial en la calle Marroquíes.

Se vigilará especialmente el botellón con patrullas en los alrededores, en concreto, por Marroquíes, plaza Rafael Botí, Adarve, la Lagunilla, Moriscos, Tafures, Morales, Zarco y Aceituno. También se hará un control especial de ruido y una coordinación con Sadeco para el plan de limpieza.

Ambiente en la cruz del Resucitado, en la plaza del Conde de Priego, frente a Santa Marina, el año pasado. / A. J. GONZÁLEZ

Dentro de la zona hay otra cruz con especial vigilancia, la que monta la Expiración en la plaza del Rector, al lado de la iglesia de Santa Marina. A esta se podrá acceder por Mayor de Santa Marina, Isabel Losa y Horno del Veinticuatro y salir por Isabel Losa y Santa Isabel. Tendrá puntos de control compartidos con la de Conde de Priego.

Cuesta del Bailío y plaza de Capuchinos

En Capuchinos monta la cruz los Dolores y en el Bailío la Paz. El plan de seguridad es compartido para ambas. Se podrá acceder exclusivamente por Conde de Torres de Cabrera y se podrá salir por el mismo Bailío. Ambos puntos contarán con presencia policial, que también estará en Arquitecto José Rebollo Dicenta. Las zonas aledañas de actuación y control serán Conde de Torres Cabrera, la plaza de las Doblas, Caño, Osario, San Miguel, plaza de las Capuchinas y la calle María Cristina.

Las vallas volverán a las cruces

Otra cosa que se repite es el vallado de cruces para evitar aglomeraciones, ordenar flujos y delimitar espacios. En la de Santa Marina se pondrán 80 metros lineales de vallas (dejando carril para residentes). En la plaza del Rector las vallas se distribuirán por Tafures (15 metros de valla), Mayor de Santa Marina (65 metros), puerta de la iglesia (31 metros), Miguel Amate (cierre total), hasta calle Moriscos (12 metros) e intersección de Santa Isabel con Isabel Losa (14 metros).

En la parte de Capuchinos y Cardenal Toledo, habrá seis metros de valla entre Alfaros y el Bailío. Entre Capuchinos y Conde de Torres de Cabrera habrá cuatro metros y en Arquitecto José Rebollo Dicenta otros cuatro.

Indicación de salida de la cruz de la Cuesta del Bailío. / A. J. GONZÁLEZ

En la intersección de Conde de Torres Cabrera con Ramírez de las Casas Deza se pondrán siete metros, en el encuentro de Conde de Torres Cabrera con Obispo Fitero otros cinco y serán ocho metros más de valla en la intersección de Alfonso XIII con Carbonell y Morand. Se suman otros cuatro metros de vallado en María Cristina y ocho en la Puerta del Rincón.