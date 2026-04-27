Nuevas marcas
Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
PrimaPrix, especializada en productos de marca a precios rebajados, se instalará en una avenida clave en la movilidad del casco urbano
La cadena de supermercados tipo outlet PrimaPrix abrirá próximamente su primera tienda en Córdoba y lo hará, además, en un local histórico del centro.
Así lo ha anunciado la firma en sus redes sociales, donde avanza la próxima apertura de un establecimiento en la avenida del Gran Capitán, 2, en pleno corazón comercial de la capital. El local es especialmente simbólico porque durante más de dos décadas albergó una tienda de United Colors of Benetton, que cerró en enero del año pasado, al igual que el establecimiento que la marca tenía en el centro comercial La Sierra. Los operarios del nuevo dueño del establecimiento ya trabajan en su acondicionamiento para la apertura, para la que aún no se conoce fecha.
Qué es PrimaPrix
PrimaPrix es una cadena de supermercados de descuento que funciona con un modelo de outlet. Es decir, comercializa productos de marcas conocidas a precios rebajados, a menudo procedentes de excedentes de stock, cambios de formato o promociones puntuales, manteniendo la venta en tienda física con rotación constante de referencias.
Oferta de empleo
De forma paralela, PrimaPrix ha publicado en InfoJobs una oferta para cubrir un puesto de segundo encargado en su futura tienda de Córdoba, con contrato indefinido y jornada de 40 horas semanales. “Si tienes experiencia en el sector retail o de restauración, y disfrutas interactuando con clientes, ¡esta es tu oportunidad!”, recoge el anuncio.
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