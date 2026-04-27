Tribunales
El Ayuntamiento de Córdoba y los vecinos de Villarrubia se verán en los juzgados a cuenta de la 'independencia' de la barriada
Los habitantes de la barriada periférica buscan obtener mayor autonomía para decidir sobre las inversiones y servicios en la zona
La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha tomado conocimiento este lunes de la personación de la asesoría jurídica municipal en el procedimiento contencioso interpuesto por la asociación de vecinos por la autonomía de Villarrubia. Será el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 el que lleve este asunto, en concreto, la desestimación por silencio administrativo que han interpuesto los vecinos de la barriada periférica después de que el Ayuntamiento no haya respondido al inicio del expediente para que la zona pueda convertirse en un ente con autonomía propia.
La pretensión de los vecinos de Villarrubia de contar con dicha autonomía, ya sea a través de una entidad local autónoma (ELA) o como mínimo un ente con cierto poder de decisión, pero inferior a la categoría de municipio, no es nueva. La historia se remonta a principios de los años noventa, pero en 2024 la lucha por alcanzar el objetivo volvió a renacer. También fue en 2024 cuando la asesoría jurídica dijo que no había cobertura legal para que Villarrubia fuese ELA, todo bajo el marco de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Podrían decidir sobre inversiones en la zona
Pese a ese informe, los vecinos no han dejado de moverse. Los residentes de Villarrubia han presentado firmas del Ayuntamiento y han cosechado también el apoyo de la oposición. Dotándose de más autonomía e independencia, defienden los vecinos de Villarrubia, podrían alcanzar servicios que, denuncian, a día de hoy no tienen. Entre otras cosas, podrían decidir sobre las inversiones a ejecutar en la zona o participar en las decisiones que se tomen en este sentido.
El gobierno municipal, con mayoría absoluta del PP y basándose en el citado informe de la asesoría municipal, ya rechazó en el pleno la reivindicación de Villarrubia de crear un ente desconcentrado para avanzar en su autonomía. Ya a principios de 2026, los vecinos acudieron a los juzgados para interponer una demanda. Ahora, Ayuntamiento y vecinos de Villarrubia se tendrán que ver las caras en los juzgados, aunque habrá que esperar para conocer la decisión final.
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