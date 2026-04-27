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El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una mujer que se rompió el peroné por un paso de peatones en mal estado

Los hechos tuvieron lugar en la calle Motril, cuando la mujer metió el pie en un hueco que había entre el paso de cebra y la acera

Imagen de archivo de la calle Motril, en el Distrito Sur.

Imagen de archivo de la calle Motril, en el Distrito Sur. / Manuel Murillo

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de Córdoba a pagar una indemnización de casi 5.000 euros a una mujer que se rompió el peroné y se hizo un esguince en el tobillo al caerse en un paso de peatones que no estaba en las mejores condiciones posibles.

Según la sentencia, los hechos ocurrieron en octubre de 2024 en un paso de peatones de la calle Motril. La mujer se dispuso a cruzar la calle por dicho paso de cebra y metió el pie izquierdo en el surco que hay entre el acerado y el cemento del paso peatonal. Eso le causó una caída y un impacto contra el pavimento, fruto de los cuales se fracturó el peroné y se hizo un esguince de tobillo, todo en el pie izquierdo. La mujer estuvo 74 días de baja.

La demandada pedía más dinero

En este caso, la mujer pedía 6.895,84 euros, mientras que el Ayuntamiento asumía su fallo, pero proponía dar la mitad de lo solicitado. La razón que daba el Consistorio para ofrecer menos dinero es que, aunque reconocía que había un hueco y que podía ser objeto de un accidente de este tipo, el hecho de que la caída fuera a las 11.00 horas implicaba que la mujer tuviera buena visibilidad y que se podría haber percatado de ese surco.

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Lo que dice la sentencia, finalmente, es que el Ayuntamiento deberá indemnizar a la mujer por 4.793,50 euros. El juzgado no da la razón al Ayuntamiento en cuando a su alusión a que existía visibilidad, pero entiende que la petición de la demandante era superior a la que había que calcular según el daño.

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