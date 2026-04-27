Empleo público
El Ayuntamiento de Córdoba publica las notas de las oposiciones para 39 plazas de bombero tras las pruebas físicas
La lista provisional de aspirantes aprobados en las oposiciones de bomberos de Córdoba se publica en orden alfabético, con un plazo de 10 días para alegaciones
La sede municipal del Ayuntamiento de Córdoba, una vez finalizada la realización del tercer ejercicio de la oposición (las pruebas de aptitud física), hace públicas las marcas y calificaciones correlativas del tribunal calificador en cada una de las pruebas de las personas aspirantes que han superado las cinco pruebas del proceso para la selección en propiedad de 39 plazas de bombero mediante el sistema de oposición en turno libre, incluidas en las ofertas públicas de empleo de 2021 y 2022.
Así mismo se publica la puntuación total del ejercicio, constituida por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas. Inicialmente fueron 692 aspirantes los admitidos en este proceso impulsado por el Consistorio cordobés.
La lista provisional de personas aprobadas que hace pública el tribunal calificador está dispuesta orden alfabético, con indicación del D.N.I., ası́ como las calificaciones obtenidas por las mismas en todos y cada uno de los ejercicios y la puntuación total.
Unas oposiciones accidentadas
Estas 39 plazas de bombero han sido una de las más accidentadas de los últimos años. En noviembre del 2023, el Ayuntamiento de Córdoba paralizó el examen para 37 plazas de bomberos por sospechas de fraude. En concreto, los responsables municipales tenían pruebas fehacientes de un intento de venta de preguntas del examen práctico. Aquella decisión administrativa derivó en una investigación que concluyó con la detención de la sospechosa de vender preguntas el 9 de noviembre del 2023.
Se trataba de una mujer, bombera de la Diputación de Córdoba, a la que se le acusó de la venta de la prueba práctica del examen de bomberos. La acusada, que formaba parte del Consorcio Provincial de Córdoba quedó en libertad con cargos, se le imputaban delitos de cohecho y revelación de secretos por presuntamente intentar facilitar las preguntas a un grupo de opositores a cambio de una compensación económica que oscilaría entre 1.000 y 1.500 euros. Las oposiciones requirieron la formalización de un nuevo tribunal calificador.
Alegaciones en el plazo de 10 días
Contra la lista hoy publicada en el tablón de anuncios se podrán presentar alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, ante el tribunal calificador, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de mañana martes. Dichas alegaciones serán resueltas en la relación definitiva de personas aprobadas.
- Una de las rutas más icónicas de Córdoba tiene 10 kilómetros y termina en un monumento de 13 metros: así es el sendero al Toro de Osborne
- Detenido un hombre tras apuñalar a otro en el polígono de la Torrecilla de Córdoba
- Lluvia sí… de vino, en el sábado de Cata del Vino 2026 en Córdoba: “Todos están buenos, y con una tapa mejor”
- Borja Jiménez, entrenador del Real Sporting, avisa al Córdoba CF: «Su juego nos puede llevar a sentirnos cómodos»
- Una escultura en La Chimorra recuerda a los brigadistas internacionales que lucharon en Los Pedroches
- La jornada del sábado de la Cata de Vino de Córdoba, en imágenes
- Lidl obtiene licencia para abrir un nuevo supermercado en Córdoba
- La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Córdoba: una dana se lleva el buen tiempo a su paso por la provincia