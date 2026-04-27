Comercio ambulante
El Arenal acogerá un gran mercadillo de 200 puestos por el Día de la Madre
La Unión Provincial Cordobesa de Venta Ambulante organiza la tercera edición de este evento que espera atraer a visitantes de toda la provincia
El Arenal se convertirá el próximo domingo 3 de mayo en un gran mercadillo con más de 200 puestos con motivo del Día de la Madre, en una cita que celebra ya su tercera edición.
El mercadillo, organizado por la Unión Provincial Cordobesa de Venta Ambulante (Upcova), abrirá de 9.00 a 22.00 horas y ofrecerá “todo tipo de productos y ofertas”, según ha señalado el presidente de la entidad, Joaquín Cádiz, que destaca que es una iniciativa “en crecimiento” y fruto de “mucho trabajo”. Cádiz asegura que este tipo de jornadas suponen “un alivio” para el sector y que, por su horario y por la fecha elegida, suelen atraer también a visitantes de otros puntos de la provincia.
Desde Upcova confían en que el mercadillo “se instale” en el calendario y pueda repetirse en los próximos años. Además, Cádiz ha subrayado que el montaje de la Feria en el recinto “no nos perjudica”, por lo que, afirma, se podrá “disfrutar y comprar sin problemas”.
La organización ya trabaja, además, en la próxima edición, con la idea de incorporar actividades paralelas para animar el ambiente.
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