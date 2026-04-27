Córdoba ciudad
El alcalde de Córdoba reconoce que había facturas pendientes con la empresa encargada de la peatonalización de la Viñuela
El alcalde dice que los pagos se hicieron el pasado viernes y que Infraestructuras contactará hoy con la adjudicataria
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido este lunes que el Ayuntamiento tenía pendiente abonar algunas facturas a la empresa adjudicataria de la obra de la peatonalización de la avenida de la Viñuela, de ahí que los trabajos estén parados, según vecinos y comerciantes de la zona, desde antes de Semana Santa.
A preguntas de los periodistas, Bellido ha manifestado que había "un problema con la empresa, tanto por nuestra parte de funcionarios de facturaciones, como de la propia empresa". El alcalde ha aseverado que el viernes de la semana pasada se pusieron al día con esos pagos pendientes y que hoy, el delegado municipal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, se va a poner en contacto con la empresa para ver si se pueden retomar las obras.
Denuncias de los vecinos
Vecinos y comerciantes de la zona llevan un tiempo denunciando que los trabajos están parados y que fruto de dicha parálisis la avenida acumula suciedad y malos olores. La obra está ahora mismo a medio hacer, o al menos es la impresión que se da. Se han acometido los dos acerados, las instalaciones interiores y algunos alcorques, sin embargo, la parte central está toda levantada.
Cabe recordar que esta intervención, que cuesta casi 600.000 euros, busca establecer plataforma única en la avenida de la Viñuela, toda vez que la calle es peatonal desde el año 2020. La fecha prevista de finalización de los trabajos, tras concederse una prórroga a la empresa y si todo va bien, es el próximo 24 de mayo.
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