Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas mayoresAscenso LucenaCórdoba CFPedro SánchezPrecio cítricosEspectáculo AlcázarCata del VinoSantiago AbascalRomerías
instagramlinkedin

Córdoba ciudad

El alcalde de Córdoba reconoce que había facturas pendientes con la empresa encargada de la peatonalización de la Viñuela

El alcalde dice que los pagos se hicieron el pasado viernes y que Infraestructuras contactará hoy con la adjudicataria

Imagen que presentaba la semana pasada la obra de la Viñuela.

Imagen que presentaba la semana pasada la obra de la Viñuela. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido este lunes que el Ayuntamiento tenía pendiente abonar algunas facturas a la empresa adjudicataria de la obra de la peatonalización de la avenida de la Viñuela, de ahí que los trabajos estén parados, según vecinos y comerciantes de la zona, desde antes de Semana Santa.

A preguntas de los periodistas, Bellido ha manifestado que había "un problema con la empresa, tanto por nuestra parte de funcionarios de facturaciones, como de la propia empresa". El alcalde ha aseverado que el viernes de la semana pasada se pusieron al día con esos pagos pendientes y que hoy, el delegado municipal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, se va a poner en contacto con la empresa para ver si se pueden retomar las obras.

A.J.González Córdoba Obras paralizadas paras en la avenida de la Viñuela

Imagen que presentaba la semana pasada la obra de la Viñuela. / A. J. GONZÁLEZ

Denuncias de los vecinos

Vecinos y comerciantes de la zona llevan un tiempo denunciando que los trabajos están parados y que fruto de dicha parálisis la avenida acumula suciedad y malos olores. La obra está ahora mismo a medio hacer, o al menos es la impresión que se da. Se han acometido los dos acerados, las instalaciones interiores y algunos alcorques, sin embargo, la parte central está toda levantada.

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar que esta intervención, que cuesta casi 600.000 euros, busca establecer plataforma única en la avenida de la Viñuela, toda vez que la calle es peatonal desde el año 2020. La fecha prevista de finalización de los trabajos, tras concederse una prórroga a la empresa y si todo va bien, es el próximo 24 de mayo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jornada del sábado de la Cata de Vino de Córdoba, en imágenes
  2. Horario de las Cruces de Mayo en Córdoba: cuándo abren y hasta qué hora hay música
  3. Lluvia sí… de vino, en el sábado de Cata del Vino 2026 en Córdoba: “Todos están buenos, y con una tapa mejor”
  4. Córdoba despide la Cata del Vino 2026 bajo el sol y da la bienvenida al mayo festivo: 'Se consolida el éxito económico y de convivencia
  5. Córdoba CF-Sporting de Gijón, en directo | Carlos Albarrán marca el tercer tanto blanquiverde en El Arcángel
  6. Córdoba se envuelve en claveles en un domingo de júbilo por la Batalla de las Flores: 'Es un día muy especial
  7. Aucorsa se alía con Google Maps: los cordobeses podrán ver en tiempo real la ubicación de los autobuses en su teléfono móvil
  8. El Coto Córdoba acaricia la Primera FEB tras destrozar al Amics Castelló en una noche histórica

El alcalde de Córdoba reconoce que había facturas pendientes con la empresa encargada de la peatonalización de la Viñuela

El alcalde de Córdoba reconoce que había facturas pendientes con la empresa encargada de la peatonalización de la Viñuela

Construcor asegura que continúa en el intento de llegar a un acuerdo con los gruistas de Córdoba

Córdoba disfruta bajo el sol… pero la Aemet alerta de nuevos chubascos y polvo en suspensión

Córdoba disfruta bajo el sol… pero la Aemet alerta de nuevos chubascos y polvo en suspensión

Veinte personas desalojadas en el Parque Joyero por una fuga de amoniaco

Veinte personas desalojadas en el Parque Joyero por una fuga de amoniaco

La guía definitiva de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: mapa, horarios, nuevo premio y cerco al botellón

La guía definitiva de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: mapa, horarios, nuevo premio y cerco al botellón

Javiero Lebrato, director del espectáculo del Alcázar: «Córdoba va a tener con ‘Navegantes’ uno de los mejores mapping de España»

Javiero Lebrato, director del espectáculo del Alcázar: «Córdoba va a tener con ‘Navegantes’ uno de los mejores mapping de España»

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba publica las notas de las oposiciones para 39 plazas de bombero tras las pruebas físicas

El Ayuntamiento de Córdoba publica las notas de las oposiciones para 39 plazas de bombero tras las pruebas físicas
Tracking Pixel Contents