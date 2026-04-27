Respuesta a la propuesta del PSOE
El alcalde de Córdoba ve “desproporcionado” colocar cámaras en el Puente Romano tras las pintadas
Bellido señala que "no podemos reaccionar por hechos puntuales" y recuerda que en la zona se pondrán dispositivos para vigilar los niveles del río
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, considera “desproporcionado” instalar cámaras de seguridad en el Puente Romano y califica las pintadas aparecidas en el monumento como un hecho “anecdótico”.
El regidor se ha pronunciado este lunes, a preguntas de los periodistas, durante la presentación del cartel de la Feria Taurina 2026. Bellido respondía así a la propuesta del PSOE, que reclama la colocación de cámaras en el Puente Romano para evitar actos vandálicos como los registrados el pasado jueves, cuando varios pretiles fueron grafiteados.
Cámaras... pero para vigilar los niveles del río
Bellido ha recordado que en esa zona está prevista la instalación de cámaras, pero con otro objetivo: vigilar los niveles del río. “Ahí sí es importante”, ha apuntado, aludiendo a la necesidad de “ver cómo baja el río si nos da problemas”. En cuanto a los grafitis, ha insistido en que se trata de “hechos puntuales” y ha afirmado que, “que tenga constancia”, es la primera vez que ocurre desde que está como alcalde y concejal.
Por ello, ha pedido tomar decisiones “con moderación y sosiego” y no dejarse llevar por “hechos puntuales”. En esa línea, ha señalado que colocar cámaras supone “poner el foco en el control” y ha defendido, en cambio, apelar al civismo en un entorno “Patrimonio de la Humanidad”, con “un llamamiento a que la gente sea cívica”.
El alcalde ha añadido que, a su juicio, “en lo que hay que trabajar” es en localizar a los responsables y señalar el “incivismo” de quienes cometen este tipo de actos.
Sin novedades en la investigación
Desde el día de los hechos, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para identificar al autor o autores de las pintadas, aunque por el momento no han trascendido resultados. Por su parte, a primera hora de la tarde del viernes, personal de Sadeco especializado en la eliminación de grafitis limpió los pretiles afectados.
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