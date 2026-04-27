La accesibilidad se convierte en el reto residencial principal de los mayores en Córdoba

En el binomio mayores-vivienda es la falta de accesibilidad de los inmuebles el principal problema. Mientras en el colectivo de los menores de 35 años es el propio acceso a una vivienda el que marca la realidad habitacional, en los mayores de 70 años el déficit viene marcado por unos inmuebles no preparados para la realidad física que acompaña al envejecimiento. «Las personas mayores cuentan con más pisos en propiedad que otros grupos de edad, por eso el acceso a la vivienda no parece ser el problema», señala Emma Lancha, investigadora en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), centrada en participación ciudadana. Aun así, Lancha apostilla que «hay que tener en cuenta que no todas las personas mayores son propietarias» y que, en cualquier caso, «el hecho de que seas propietario de una vivienda no es garantía de nada. Te puedes encontrar en una situación de vulnerabilidad igualmente». Sobre esto último, la investigadora añade que las personas mayores «suelen tener pisos en barrios más céntricos, como el casco histórico, y son casas antiguas que son muy atractivas para los fondos de inversión», lo que puede derivar en esa situación de vulnerabilidad si se quiere especular.

Problema de accesibilidad

Córdoba cuenta con un parque inmobiliario realmente antiguo, lo que se une a un envejecimiento progresivo de la población que habita en esas viviendas. La tendencia, explica Lancha, es que ese envejecimiento vaya a más, por lo que «hay que pensar que los edificios se tienen que adaptar a las personas mayores y a sus necesidades».

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a enero de 2026, en Córdoba capital, el 21,3% de la población tiene más de 65 años, porcentaje que se va por encima del 22% si se analiza toda la provincia. Las proyecciones, además, evidencian que la población de 65 años o más supondrá un alto porcentaje dentro de unos años. En concreto, para 2039, casi el 30% de la población cordobesa tendrá más de 65 años, a lo que se une el hecho de que hasta el 34% de los hogares serán unipersonales. Es decir, habrá más mayores y más personas que vivan solas.

Un parque poco adaptado

Jesús Carpintero, arquitecto del Servicio de Licencias del Colegio de Arquitectos de Córdoba, reconoce que aquellas viviendas anteriores a los años 80 o 90 del siglo pasado que hay en la ciudad no están adaptadas. Eso sí, también añade que ya son pocas las trabas que suelen ponerse desde la Gerencia de Urbanismo para conceder licencias de instalación de ascensor, por ejemplo, si residen personas mayores en el edificio. Además, cuando se dan estos permisos, lo que se demanda es que se apliquen otras medidas de accesibilidad, como la adaptación de los portales o la señalización, de forma que desde la calle hasta la vivienda se pueda acceder sin problemas en silla de ruedas. Pero sigue existiendo el problema de que no en todos los bloques antiguos hay posibilidad de instalar ascensor, ya sea por causas físicas o por las condiciones económicas de sus vecinos.

Ya dentro de las viviendas, las principales barreras que habría que eliminar para ganar accesibilidad serían las puertas estrechas -Carpintero recuerda que en los pisos antiguos las puertas de los baños suelen ser más pequeñas que las del resto de estancias-, los pasillos también ajustados o las bañeras. Sobre esto último, el arquitecto detalla que es una de las obras para las que más subvenciones se piden, el cambiar esas bañeras por una placa ducha.

La realidad social

Frente a una realidad puramente física, que los pisos no están adaptados, está la realidad social de quienes los habitan. Antonio Arjona, integrante del Consejo Municipal de Mayores, manifiesta que una de las realidades que viven los mayores de la ciudad es que «no queremos separarnos de nuestro ambiente de barrio» y «estamos intentando por todos los medios estar en nuestras casas». Unas casas, admite Arjona, que «cuesta trabajo modificar» para, entre otras cosas, poder usar los andadores.

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Existe una barrera económica clara entre los mayores y las obras que tienen que ejecutar en sus casas para que sean accesibles. Y luego también permanece la misma barrera si se buscan otras alternativas, como las residencias. Arjona apunta que «son carísimas» y «absorben más del 100% de nuestras pensiones», a lo que se une que la ayuda a domicilio, que puede paliar en parte el problema, «es escasa y tardía». «Queremos ser autosuficientes, pero no vamos a la velocidad del resto», añade Arjona.