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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La victoria del Córdoba CF ante el Sporting de Gijón; el mitin de Pedro Sánchez y María Jesús Montero y el cierre de la Cata del Vino centran la atención informativa

Los jugadores del Córdoba CF celebran uno de los tres goles anotados ante el Sporting de Gijón, hace unas horas, en El Arcángel.

Los jugadores del Córdoba CF celebran uno de los tres goles anotados ante el Sporting de Gijón, hace unas horas, en El Arcángel. / Manuel Murillo

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El Córdoba CF se ha impuesto esta tarde al Sporting de Gijón en El Arcángel (3-2), en un vibrante duelo en el que Kevin Medina y Jacobo le dieron la vuelta al gol inicial de Otero para los asturianos. Ya al filo del final, Albarrán puso la que parecía la sentencia, aunque Gelabert le dio emoción el choque en el descuento. Con estos tres puntos, los hombres de Iván Ania siguen soñando con la opción, remota pero aún viable, de disputar el play off de ascenso. El éxito cordobesista marca un boletín informativo que tiene otras dos novedades relevantes. La primera, el mitin que Pedro Sánchez y María Jesús Montero han celebrado en Córdoba, en el que el presidente del Gobierno ha convertido la "prioridad nacional" del acuerdo PP-Vox de Extremadura en un eje político. Y la segunda, el cierre de la Cata del Vino, que se consolida como un "éxito económico y de convivencia".

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