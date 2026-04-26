El Córdoba CF se ha impuesto esta tarde al Sporting de Gijón en El Arcángel (3-2), en un vibrante duelo en el que Kevin Medina y Jacobo le dieron la vuelta al gol inicial de Otero para los asturianos. Ya al filo del final, Albarrán puso la que parecía la sentencia, aunque Gelabert le dio emoción el choque en el descuento. Con estos tres puntos, los hombres de Iván Ania siguen soñando con la opción, remota pero aún viable, de disputar el play off de ascenso. El éxito cordobesista marca un boletín informativo que tiene otras dos novedades relevantes. La primera, el mitin que Pedro Sánchez y María Jesús Montero han celebrado en Córdoba, en el que el presidente del Gobierno ha convertido la "prioridad nacional" del acuerdo PP-Vox de Extremadura en un eje político. Y la segunda, el cierre de la Cata del Vino, que se consolida como un "éxito económico y de convivencia".

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