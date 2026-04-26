Alrededor de 1.500 trabajadores cordobeses obtendrán un contrato durante el Mayo Festivo, unas fechas en las que se prevé que el empleo crezca un 8% en la provincia, con especial relevancia en la hostelería, el comercio, la logística y el ocio. El crecimiento de la mano de obra por las fiestas de primavera no es la única noticia destacada para comenzar el último domingo del mes de abril. Así, entrevistamos al rector de la UCO, Manuel Torralbo, quien afronta un nuevo mandato en la Universidad con el objetivo de, en un año, “sacar la obra del Vial a concurso”. Finalmente, analizamos, en un extenso reportaje, el engranaje que sostuvo Córdoba durante el apagón cuando se cumple un año de la caída del suministro eléctrico.

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