La actualidad del domingo 26 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El crecimiento del empleo durante el Mayo Festivo, nuestra entrevista con el rector de la UCO, Manuel Torralbo, y un reportaje que analiza el gran apagón un año después marcan el inicio de la jornada
Alrededor de 1.500 trabajadores cordobeses obtendrán un contrato durante el Mayo Festivo, unas fechas en las que se prevé que el empleo crezca un 8% en la provincia, con especial relevancia en la hostelería, el comercio, la logística y el ocio. El crecimiento de la mano de obra por las fiestas de primavera no es la única noticia destacada para comenzar el último domingo del mes de abril. Así, entrevistamos al rector de la UCO, Manuel Torralbo, quien afronta un nuevo mandato en la Universidad con el objetivo de, en un año, “sacar la obra del Vial a concurso”. Finalmente, analizamos, en un extenso reportaje, el engranaje que sostuvo Córdoba durante el apagón cuando se cumple un año de la caída del suministro eléctrico.
- El empleo crecerá un 8% en el Mayo Festivo de Córdoba impulsado por los servicios
- Entrevista | Manuel Torralbo: «En un año hay que ponerse el reto de sacar la obra del Vial a concurso»
- Un año del día que Córdoba se quedó sin luz: así funcionó la ciudad durante el gran apagón
Además, destacamos estas otras noticias:
Deportes
Córdoba ciudad
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Provincia
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Medio ambiente
Cambio climático
Internacional
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