Silvia Mellado se presenta como voz del mundo rural y el municipalismo en el mitin de Sánchez y Montero en Córdoba

La cabeza de lista del PSOE por Córdoba a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo y alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha reivindicado el mundo rural y la política municipal en el mitin celebrado este domingo, 26 de abril, en el Colegio Mayor La Asunción de la capital cordobesa, que ha reunido a alcaldes de la provincia, concejales y bases socialistas en el segundo gran evento de precampaña protagonizado por Pedro Sánchez y María Jesús Montero.

Mellado ha asegurado que asume esta nueva etapa con responsabilidad: "No voy a fallar, voy a trabajar duro para estar a la altura y para llevar a María Jesús Montero al Gobierno de la Junta de Andalucía". Tras once años al frente del Ayuntamiento, ha reconocido que "el salto a la política autonómica es todo un reto", aunque ha reivindicado su experiencia municipalista: "Vengo de donde se conocen los problemas de verdad". En este sentido, ha subrayado su compromiso de "trabajar por toda la provincia de Córdoba y por toda Andalucía, como lo he hecho como alcaldesa". Mellado ha reivindicado la "política útil" y de "estar cerca de la ciudadanía y de dar la cara cada día", con el objetivo de "llevar al Parlamento la voz de Córdoba".

Víctor Castro

Mellado ha sido la apuesta del PSOE para encabezar la lista en Córdoba, una apuesta que sorprendió dentro del partido, que opta por un perfil municipalista para liderar la lista, dejando fuera a la secretaria provincial, Rafi Crespín, que continuará como diputada en el Congreso y que ha acompañado a Mellado, Montero y el presidente del Gobierno durante este acto, en una señal de unidad.

Recursos para el mundo rural

Mellado ha puesto el foco en las dificultades del mundo rural, recordando que "sé lo que es gestionar con pocos recursos, que se reduzcan rutas de transporte, esperar por comunicaciones e infraestructuras dignas o abrir el grifo y no tener agua". Sobre este último punto, ha defendido que "la solución no vino de la Junta de Andalucía, sino del Gobierno de España". En este sentido, ha destacado el "compromiso de María Jesús Montero con el norte de la provincia", especialmente en materia de planificación energética.

Mellado, Montero y Crespín durante el acto. / Víctor Castro

Asimismo, ha advertido de que "no podemos combatir la despoblación sin servicios" y ha defendido que "el Gobierno de España responde con financiación, proyectos y futuro", frente a un modelo que, a su juicio, "da la espalda a la Andalucía rural en cuestiones como el transporte, las comunicaciones, la sanidad pública o la educación". En esta línea, ha criticado las políticas del Partido Popular, asegurando que "llevan a los pueblos al olvido y a la despoblación", y ha rechazado propuestas como "el trasvase de agua contaminada de La Colada".

Finalmente, ha defendido un modelo basado en "apostar por lo público frente a quienes recortan y privatizan", con medidas centradas en la vivienda digna, la educación, la sanidad, la atención a los mayores y la regularización de personas inmigrantes. "Vamos a conseguir que María Jesús Montero sea la presidenta de la Junta de Andalucía", ha concluido.