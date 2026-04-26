Ruta por la Córdoba judía: estas son las paradas imprescindibles para conocer el legado sefardí

La Judería de Córdoba es uno de los barrios históricos más emblemáticos de España y una parada obligatoria para quienes quieren adentrarse en la riqueza cultural y arquitectónica de la Córdoba medieval.

La Red de Juderías de España propone un recorrido que nos transporta al pasado sefardí, mostrando la huella de una comunidad que marcó profundamente la historia de la ciudad.

Una antigua fortificación

El recorrido comienza en el Castillo de la Judería, situado en el barrio del Alcázar Viejo o de San Basilio. Esta antigua fortificación almohade, conocida popularmente como el “Castillo de los Judíos”, acogió a los judíos que llegaron tras la conquista de Córdoba por Fernando III en 1236.

Restos de la muralla del Castillo de los Judíos. / Garcilanga

La judería se instaló en esta zona aprovechando las edificaciones existentes, compartiendo murallas y torres con el Alcázar de los Reyes Cristianos. El castillo no solo ofrecía seguridad, sino que también sirvió como núcleo de convivencia y actividad comunitaria. Sus murallas, torres y pasadizos son testigos de siglos de historia, reflejando la interacción entre culturas cristiana, musulmana y judía que caracterizó la Córdoba medieval.

Tras las huellas de la comunidad

El Cementerio de los Judíos, aunque tradicionalmente se situaba extramuros, cerca de la Puerta de Almodóvar, ha sido documentado arqueológicamente entre la Puerta de Sevilla y el cementerio moderno de Nuestra Señora de la Salud.

Puerta de Sevilla. / AJ González

En este espacio se descubrieron enterramientos hebreos y los cimientos de una puerta del Castillo de los Judíos, que posiblemente comunicaba con una sinagoga. Estos hallazgos permiten imaginar la vida de cerca de 500 personas antes del asalto a la judería en 1391. Este lugar recuerda la importancia de la memoria y la preservación del pasado de la comunidad judía cordobesa, mostrando que incluso espacios aparentemente olvidados guardan historias fundamentales.

Testigo de siglos

La Puerta de Almodóvar ha sido mudo testigo de la historia cordobesa y es uno de los accesos principales a la Judería. Hasta ella se llega desde la calle Cairuán, y en la época musulmana era conocida como Bad al-Yawz, siendo el único acceso que pervive de los nueve construidos por Abderramán I.

Puerta de Almodóvar. / Córdoba

Aunque fue restaurada en 1802, se conservan casi intactas sus almenas y el adarve. Frente a la puerta se erige la escultura dedicada al filósofo y dramaturgo cordobés Séneca, un recordatorio de cómo la ciudad ha sido cuna de pensamiento y cultura durante siglos. La puerta es además un símbolo de encuentro entre culturas y religiones, siendo punto de tránsito de judíos, cristianos y musulmanes en distintas épocas.

Arte y espiritualidad

La Calle Judíos, paralela a la muralla, conduce a la joya de la judería: la Sinagoga de Córdoba, ubicada en el número 20. Construida en 1315 por el arquitecto Isaac Moheb bajo el reinado de Alfonso XI, destaca por su alfarería mudéjar y su decoración policromada original en tonos rojos y verdes, recuperada tras restauraciones.

La Sinagoga de Córdoba llena de turistas. / Víctor Castro

La sinagoga es uno de los tres templos judíos medievales que se conservan en España y la única sinagoga en Andalucía. Tras la expulsión de los judíos en 1492, fue reconvertida en hospital y posteriormente en parvulario, hasta que las labores de restauración la devolvieron a su esplendor original. Además de su valor arquitectónico, la sinagoga es un símbolo de la resistencia cultural y espiritual de la comunidad judía cordobesa.

Cultura viva

Muy cerca se encuentra la Casa de Sefarad, un espacio dedicado a la preservación de la memoria sefardí. La casa conserva parte de la estructura original del siglo XIV y presenta cinco salas donde se exhiben aspectos de la tradición sefardí. Además, cuenta con una gran biblioteca y una tienda. La visita a este enclave es una invitación a recorrer la historia judeoespañola que marcó a Córdoba.

Acceso a la Casa de Sefarad. / A.J.GONZÁLEZ

Tradición artsana

En sus patios y salas se realizan eventos culturales, conferencias y espectáculos que permiten al visitante sumergirse en la historia y la tradición sefardí. A pocos pasos, el Zoco Municipal de Artesanía, antiguo mercado medieval, mantiene vivo el espíritu comercial de la Córdoba judía. Los artesanos muestran su saber hacer en cuero, cerámica y orfebrería, ofreciendo una experiencia única que combina historia, tradición y vida contemporánea.

Turistas en el Zoco Municipal. / FRANCISCO GONZALEZ

Maimónides y Judá Leví

Recorriendo el barrio judío no es difícil encontrarse con la plazuela de Tiberíades, donde se erige la escultura de Maimónides, maestro universal y uno de los pensadores más influyentes de la historia judía. La plaza de Maimónides, corazón de la Judería, recuerda la importancia intelectual y espiritual de Córdoba como centro de aprendizaje. Alrededor de la plaza se levantan varias casas solariegas, como la casa de las Bulas, edificio que alberga el Museo Taurino.

Escultura de Maimónides en la plaza de Tiberíades. / Rafa Alcaide/Efe

Otra de las plaza que recuerdan el legado judío es la que rinde homenaje a Judá Leví, poeta hispano-hebreo. Este lugar además ofrece un espacio para disfrutar de la gastronomía local mientras se contempla la belleza del barrio. Ambas plazas son testimonio de la creatividad y la vida cultural de los judíos cordobeses.

Una joya mudéjar

La capilla de San Bartolomé es una de las joyas escondidas de la Judería cordobesa. Este espacio, propiedad hoy de la Universidad de Córdoba y anexo a la Facultad de Filosofía y Letras, fue una antigua sinagoga. Su historia es larga. Habría que remontarse a 1391, cuando el asalto a la Judería conllevó la dispersión y la conversión de los judíos cordobeses.

A. J. González

La iglesia nunca se terminó, pero la capilla es un tesoro porque conserva la solería del siglo XV, una composición de ladrillos vidriados y zócalos alicatados con formas geométricas que sigue la técnica que vistió a la Mezquita o a la Alhambra, con yeserías mudéjares, lacería y ornamentos vegetales que se alternan con alabanzas a Alá inscritas en cúfico y nasjí.

Baños públicos

Los Baños árabes de Santa María permiten acercarse la vida cotidiana de la Córdoba medieval. Sus salas hablan de las prácticas de higiene y socialización que formaban parte del día a día de los cordobeses. Y este constituye uno de los ejemplos mejor conservados.

Baños árabes de Santa María. / Córdoba

Estos baños fueron construidos en épica califal y, posteriormente, hehechos por alarifes mudéjares en el siglo XIV. Dentro, nos topamos con un aljibe y tres salas que se corresponden con el frigidarium, el tepidarium y el caldarium.

Casa del Judío

La Casa del Judío, antigua residencia de Elie J. Nahmias, empresario sefardita, es una casa solariega que nace de la fusión de otras dos residencias importantes unidas por patios. Conserva una arquitectura tradicional que evocan tiempos pasados.

Fachada de la Casa del Judío. / Córdoba

Esta construcción se sitúa en la plaza de Jerónimo Páez, frente a la sede del Museo Arqueológico de Córdoba. Tras la vivienda, en la cuesta de Pero Mato, hay una paza dedicada a su antiguo propietario.

Memoria histórica

Finalmente, el Museo Arqueológico de Córdoba, ubicado en el palacio renacentista de los Páez de Castillejo, es una parada clave para conocer la Córdoba judía y la razón es más que evidente. Este espacio no solo conserva buena parte de la historia de la capital, sino que protege la única lápida funeraria hebrea hallada en la ciudad.

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Fachada del Museo Arqueológico de Córdoba. / Europa Press

Se trata de la lápida de Yahudah bar Akon y evidencia la presencia judía en Córdoba desde el siglo IX. El resto de la colección ofrece un recorrido por el pasado de la capital y de la provincia, mostrando cómo la Córdoba medieval fue un crisol de culturas que marcó para siempre la identidad urbana y cultural del barrio.