El PSOE plantea instalar cámaras de videovigilancia en el Puente Romano

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que valore la instalación de cámaras de videovigilancia en el Puente Romano y en el entorno de la Puerta del Puente y Calahorra. Esta iniciativa se podría plantear en la Comisión del Plan de Gestión del Centro Histórico de Córdoba para su valoración por parte de todos los agentes participantes, concretando y valorando las ventajas e inconvenientes que pudiese reportar.

Otras ciudades

Según Hurtado, esta iniciativa al igual que han hecho otras ciudades en espacios muy limitados, debe ser solicitada por el Ayuntamiento y autorizada por la Delegación del Gobierno en Andalucía, previo informe de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, donde se tiene que valorar los motivos por seguridad y protección del patrimonio y garantizar los derechos de la ciudadanía. Esta instalación podría plantearse con un periodo de prueba para poder analizar sus efectos y la aceptación social.

Pintadas en el Puente Romano limpiadas la pasada semana. / AJ González / COR

Hurtado ha hecho esta propuesta tras las pintadas aparecidas días atrás, donde se evidencia el vandalismo que sufre este patrimonio histórico con relativa frecuencia.

También ha destacado que la concurrencia de muchos turistas en el Puente Romano atrae a carteristas que provocan delitos de robo, a pesar de que suele haber una patrulla por el día de la Policía Local cerca.

Hurtado ha considerado que está más que justificada la instalación de estas cámaras de videovigilancia que tendrían una doble utilidad, la de disuadir a los delincuentes y evitar los actos vandálicos que otros provocan, como ha sido el caso de las recientes pintadas en los pretiles del puente. También servirían de apoyo a las actuaciones policiales que se tengan que llevar a cabo.

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Para el portavoz socialista, tanto los robos como el vandalismo se dan con relativa frecuencia y se trataría de ponerles freno con más presencia policial y con aplicación de tecnologías.