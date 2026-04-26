Pedro Sánchez convierte la "prioridad nacional" en eje de su ofensiva política en Córdoba y pide el voto para defender los servicios públicos

En un ambiente claramente festivo, propio de la campaña, y con el aforo completamente lleno y gente que se ha quedado a las puertas, arropados por alcaldes de la provincia, concejales y las bases del partido en Córdoba, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado este domingo, 26 de abril, en Córdoba junto a la secretaria general del PSOE-A y candidata la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, su segundo acto público en la precampaña socialista para los comicios andaluces del 17 de mayo. El acto se ha celebrado en el Colegio Mayor La Asunción de la capital cordobesa justo una semana después de la primera participación de Sánchez en la precampaña andaluza, que tuvo lugar el pasado domingo en la localidad onubense de Gibraleón, también junto a la candidata socialista.

Pedro Sánchez ha enfocado buena parte de su discurso en criticar la "prioridad nacional" de Vox, reivindicando que la prioridad de la España actual es la paz, con el ya mundialmente famoso No a la guerra, que ha posicionado al presidente del Gobierno español en el mundo como la resistencia frente a los autoritarismos. Además, Sánchez ha enfocado esa prioridad nacional también en los servicios públicos, desde sanidad hasta educación, bandera de la campaña y candidatura de María Jesús Montero para Andalucía. Para el presidente, la calidad de los servicios públicos "no es una cuestión de recursos, sino de modelo social".

"Es cuestión de prioridades nacionales, sí, la de tener una España que apueste por la paz, porque un empleo te permita llegar a fin de mes, que cuando seas atendido en un hospital te atiendan como paciente y no como cliente, de la pensión digna, esa es la España que estamos construyendo, en base a nuestras prioridades", ha expresado durante su discurso y antes de exclamar que, por todo ello "es un orgullo ser español, este es un éxito de país".

Mitin de precampaña del PSOE en Córdoba. / Víctor Castro

El presidente del Gobierno ha criticado que PP y Vox den lecciones de constitucionalismo y "lo primero que han hecho es darle una patada a la constitución y al principio de no discriminación". Para Sánchez, la prioridad "es la paz y no a la guerra, los servicios públicos de calidad, un progreso justo y no un retroceso, una jubilación digna que se revalorice con el IPC, una España justa, que progresa y no deja nadie atrás y que defiende la paz en Europa y el mundo" y que "frente a pactos de señoros entre Abascal y Feijóo reivindicamos una Andalucía feminista".

Defensa de los servicios públicos para Andalucía

En este sentido, ha ensalzado la labor de María Jesús Montero y ha pedido el voto de los andaluces para "demostrar que se puede crecer, crear empleo y al mismo tiempo fortalecer el estado de bienestar y cuadrar las cuentas públicas, que es lo que ha hecho España", asegurando que "nadie es mejor candidata para reforzar la sanidad pública que una médica con experiencia en gestión". "El futuro se construye en democracia con los votos de la gente, y el 17 de mayo habrá un antes y un después para defender lo público", ha afirmado antes de cerrar el acto y permitir a Montero encontrarse con sus compañeros de partido.

Lleno en el mitin de precampaña del PSOE en Córdoba con Pedro Sánchez y María Jesús Montero. / Víctor Castro

Montero ya indicó cuando se convocaron formalmente las elecciones que Pedro Sánchez se iba a "volcar" de cara a estos comicios por la importancia de Andalucía en el panorama nacional, y por la relación tan cercana que ha mantenido con ella misma en los años en los que la dirigente andaluza formó parte del Consejo de Ministros presidido por el líder del PSOE, del que llegó a ser vicepresidenta primera en su última etapa, antes de dimitir de sus cargos para centrarse en su candidatura en Andalucía.

La candidata recibió también el pasado jueves, en Jaén, el respaldo del que fuera presidente del Gobierno y secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, con quien compartió mitin en la capital jiennense también en el marco de la precampaña andaluza.

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La campaña de las elecciones andaluzas del 17M comenzará oficialmente a partir de la medianoche de este próximo viernes, 1 de mayo. En la campaña de los anteriores comicios del 19 de junio de 2022, Pedro Sánchez participó en tres actos públicos junto al entonces secretario general y candidato del PSOE-A a la Junta, Juan Espadas, en Cuevas del Almanzora (Almería), Cártama (Málaga) y Sevilla, en el acto de cierre de aquella campaña.