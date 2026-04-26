Dos investigados en Córdoba por derribar nidos de avión común en época de reproducción

La Guardia Civil, dentro del marco de las actuaciones que viene desarrollando en la provincia a través de sus Unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha instruido diligencias contra dos vecinos de Córdoba, por un presunto delito contra la fauna, tras el derribo de varios nidos de avión común (delichon urbicum), en época de reproducción.

Edificio en reforma

Los hechos tuvieron lugar en un local situado en una barriada periférica del municipio de Córdoba, tras recibir los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Córdoba, una comunicación que informaba que al parecer se estaban derribando nidos de aves existentes en un edificio.

Inmediatamente, los agentes del Seprona, se personaron en el lugar indicado y tras comprobar sobre el terreno que en el inmueble referido se están llevando a cabo trabajos de reforma; y, que parte de los nidos que existían, habían sido derribados, quedando algunos de ellos aún sin derribar, en los cuales se observa la presencia de aves.

Ante ello, los agentes han investigado a dos personas, propietario del local y responsable de la empresa constructora como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna.

Diligencias

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba, así mismo se han tramitado expedientes denuncia a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Cabe recordar que el avión común (delichon urbicum), se encuentra protegido por normativa estatal en la Ley 42/2007, de 30 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y, Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, así como por la normativa europea Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves); y, Convenio de Berna o Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.

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Con esta actuación, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, reitera mediante una nota remitida su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que la retirada de nidos incluso fuera de la época de reproducción, precisa de autorización administrativa, más aún, en periodo de reproducción entre los meses de abril y septiembre, se encuentra totalmente prohibido y tipificado con responsabilidad penal, tal y como ha ocurrido con los presentes hechos. Investigados y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.