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Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 26 de abril de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Puesta en escena de ‘Soy salvaje’

Puesta en escena de ‘Soy salvaje’ / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Teatro

Puesta en escena de ‘Soy salvaje’

La compañía La Maquiné representa esta aventura familiar que invita a reflexionar sobre la importancia de proteger nuestro planeta y preservar la biodiversidad.

CÓRDOBA. Teatro Góngora.

Jesús y María.

12.00 horas.

Cultura

‘Conoce el Museo de Bellas Artes’

Los domingos a las 11.00 hay una visita programada al museo para realizar un recorrido por el arte en Córdoba desde siglo XIV hasta la actualidad.

CÓRDOBA. Museo Bellas Artes de Córdoba.

Plaza del Potro, 1.

11.00 horas.

Cine

Proyección de la película ‘La historia de Suleymane’

Dentro del 8º ciclo Miradas de cine sobre la cooperación y la solidaridad, se proyectará la película francesa sobre inmigración, La historia de Suleymane, de Boris Lojkine. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Facultad de Filosofía y Letras.

Plaza del Cardenal Salazar, 3.

18.30 horas.

Mayo cordobés 2026

Batalla de las flores

Tras un siglo de historia, este evento organizado por la Federación de Peñas Cordobesas sigue siendo el puente perfecto entre la calma de la Semana Santa y el bullicio de las Cruces y Patios. La tradicional batalla de claveles regresa para inaugurar el mes cordobés mas esperado con un estallido de color.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Avenida de la República Argentina y el Paseo de la Victoria.

12.00 horas.

Cata del vino Montilla-Moriles

Cita enológica

La Avenida del Alcázar se convierte en el epicentro de la cultura del vino con la participación de más de 25 bodegas de la DOP. El programa incluye catas dirigidas por enólogos, música en directo y presentaciones exclusivas para descubrir los tesoros de nuestra tierra en un entorno único a los pies del Alcázar de los Reyes Cristianos.

CÓRDOBA. Avenida del Alcázar.

De 12.00 hasta las 17.00 horas.

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