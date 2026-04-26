Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 26 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 27 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Sabina Ruz Ruiz
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Antonio Mohedano Gómez
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
María Rosario Alonso Vargas
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Victoria Borjas Pérez
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementeriode La Fuensanta.
Samara Plantón Plantón
La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.
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