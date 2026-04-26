Los fallecidos en Córdoba el domingo 26 de abril

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 27 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Sabina Ruz Ruiz

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Antonio Mohedano Gómez

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

María Rosario Alonso Vargas

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Victoria Borjas Pérez

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementeriode La Fuensanta.

Samara Plantón Plantón

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La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.