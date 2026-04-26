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Previsión

El empleo crecerá un 8% en el Mayo Festivo de Córdoba impulsado por los servicios

Empresas de contratación prevén alrededor de 1.150 contratos en la provincia, con una demanda centrada en perfiles vinculados a la hostelería, el comercio, la logística y el ocio en general

¿Cómo se prepara el sector turístico para el Mayo Festivo?

¿Cómo se prepara el sector turístico para el Mayo Festivo?

Víctor Castro

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

El mes de mayo se perfila, una vez más, como uno de los grandes impulsores del empleo en Córdoba, en un contexto marcado por el aumento de la actividad turística y del consumo debido al Mayo Festivo. Las previsiones apuntan a un crecimiento del 8% en la contratación respecto al año anterior, lo que se traducirá en alrededor de 1.150 contratos a lo largo del mes, según los datos de Adecco.

La directora de Adecco en Córdoba, Ana Sánchez, explica que este comportamiento responde a un patrón claramente estacional, en el que el mercado laboral se activa de forma intensa entre mayo y junio, especialmente en sectores ligados al turismo, la hostelería y el ocio, y que posteriormente experimenta una moderación en los meses de menor actividad, como suele ser habitual y reflejarse incluso en las cifras del desempleo.

La hostelería y los servicios tiran del carro

El tirón del empleo volverá a estar protagonizado por el sector servicios, con la hostelería como principal motor, seguida del comercio, la logística y el ocio y entretenimiento. Esa visión es compartida por otras consultoras del sector como Randstad, cuya directora en Córdoba, Marta Arenas, coincide en que los perfiles más demandados serán camareros de sala, camareras de piso, cocineros, personal de limpieza y recepcionistas, junto a otros puestos como repartidores, operarios de envasado y carretilleros.

Arenas destaca que este comportamiento responde al incremento de la actividad económica asociado al consumo y al flujo turístico propio de los meses estivales, lo que genera una necesidad puntual de refuerzo de plantillas en múltiples sectores. En este sentido, subraya que la hostelería continúa siendo el principal motor de contratación estacional en la provincia.

Una camarera atiende a varias familias en una caseta de la Feria de Córdoba.

Una camarera atiende a varias familias en una caseta de la Feria de Córdoba. / A. J. González

Sin embargo, Sánchez advierte de que no todos los perfiles son fáciles de cubrir. Las empresas encuentran dificultades especialmente en puestos que requieren experiencia previa, como camareros de sala, carretilleros o electromecánicos, donde la rotación y la necesidad de incorporación inmediata complican la cobertura de vacantes. Arenas agrega que las empresas demandan trabajadores, además de con experiencia previa, con disponibilidad inmediata y flexibilidad horaria, a lo que se suma una valoración cada vez mayor de las competencias digitales aplicadas al trabajo diario, especialmente en logística y hostelería.

Desde Adecco también se apunta a una evolución en la calidad del empleo ofertado y se observa una tendencia hacia contratos de mayor duración que en campañas anteriores, en las que predominaban vínculos de semanas o incluso solo días. Este año ganan peso los contratos mensuales, con mayores opciones de continuidad tras el periodo estacional.

En este sentido, Randstad afirma que el mercado laboral cordobés combina un crecimiento claramente estacional con una tendencia de fondo al alza en el volumen de contrataciones en los últimos años. Aunque el empleo se concentra en determinados periodos del año, se observa una mayor intensidad en la actividad respecto a ejercicios anteriores.

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Con todo ello, el sector servicios sigue siendo el gran generador de empleo, mientras que la industria aporta estabilidad a lo largo del año con perfiles más técnicos y especializados.

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