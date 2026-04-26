Córdoba se envuelve en claveles en un domingo de júbilo por la Batalla de las Flores: "Es un día muy especial"

No eran ni las 12.00 horas y los claveles ya adornaban sombreros y chaquetas en ellos. Ellas, con la flor a la oreja como dicta la tradición, aguardaban a la sombra de los pinos y los naranjos del paseo de la Victoria. Quedaban minutos para que llovieran flores, pero las carrozas cautivaban a los viandantes. Los turistas extranjeros se preguntaban. Los españoles hacían cábalas. Y los cordobeses esperaban pacientes. Córdoba ha despertado hoy bajo un cielo radiante, como si el propio sol hubiera querido sumarse a una de las citas más especiales del calendario cultural: la Batalla de las Flores.

Tras días de nubes y lluvia, la ciudad respiraba un aire festivo y luminoso que anticipaba la que, sin duda, es una de las jornadas más queridas por los cordobeses. Esta celebración, organizada un año más por la Federación de Peñas Cordobesas junto al Ayuntamiento de Córdoba, marca el inicio del maratón festivo de mayo en la ciudad, tras la reciente romería de Santo Domingo y la Cata del Vino, que llega hoy a su final.

Córdoba. Mayo. Batalla de las Flores / Manuel Murillo

Una docena de carrozas y 80.000 claveles

El desfile arrancó puntualmente a las 12.00 horas en la avenida de República Argentina, con un cortejo que incluía una docena de carrozas representando a las peñas. Como novedad destacada, el desfile incluyó un coche de caballos a la cabeza, cedido por la asociación de caballos de época, que aportó un toque de elegancia y tradición a la jornada.

El cortejo ha dado dos vueltas a los jardines de la Victoria, mientras el público, cada vez más numeroso y diverso, contemplaba el despliegue. La alegría se palpaba en el ambiente y los claveles, que alcanzaron la cifra de 80.000, volaron tiñendo la ciudad de rojo y blanco.

Una de las carrozas recorre el paseo de la Victoria entre miles de asistentes. / Manuel Murillo

Según Juan Serrano, presidente de la Federación de Peñas, la creciente afluencia de visitantes internacionales ha convertido a la Batalla de las Flores también en un reclamo turístico que nadie quiere perderse. Y, por eso, entre los asistentes, hasta quienes desconocían el idioma cantaban: "Flores, flores, queremos flores, flores".

El orgullo y el mensaje de paz del alcalde

El alcalde, José María Bellido, se ha mostrado orgulloso de la respuesta ciudadana en el que considera "el primer evento masivo". En el palco, ha visto desfilar las carrozas junto a Adolfo Molina, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba; Antonio Repullo, parlamentario y cabeza de lista del PP por Córdoba en las próximas elecciones; Jesús Aguirre, presidente del Parlamento andaluz; y el presidente de la Federación de Peñas. Concejales, diputados y otros representantes políticos de distintas formaciones han ocupado este espacio reservado.

Palco de autoridades, con el alcalde, el presidente de la Federación de Peñas, miembros de las diferentes formaciones política municipales, diputados, parlamentarios y otros representantes políticos. / Manuel Murillo

El primer edil de la ciudad ha agradecido el trabajo de la Federación de Peñas, que "cuida enormemente" un evento "que ya tiene décadas de tradición". También ha tenido palabras especiales para el pregonero del Mayo Festivo, que es precisamente Juan Serrano, de quien ha dicho que "le ha puesto más cariño si cabe".

Bellido ha reivindicado este celebración como un ejemplo para el mundo: en unos tiempos marcados por la guerra en todo el mundo, Córdoba "es ejemplo" porque "nos reunimos a pelearnos pero lanzándonos claveles, decenas de miles". "Es un día muy especial para recordar ese mensaje desde Córdoba a todo el mundo", ha reivindicado.

Camino a El Arenal en un domingo de fiesta

Como novedad de este año, las carrozas continuaron su camino hasta la caseta de la Federación de Peñas en el recinto ferial de El Arenal. Una vez en El Arenal, los asistentes disfrutarán de una jornada de convivencia y la federación entregará obsequios a los participantes.

El día de hoy coindice además con la clausura de la 40 edición de la Cata del Vino de Córdoba, celebrada en la avenida del Alcázar, lo que convierte a la ciudad en un verdadero punto de encuentro para cordobeses y visitantes en busca de cultura, tradición y algo de diversión.

Mujeres con claveles. / Manuel Murillo

El sol, protagonista inesperado, pareció dar su bendición a Córdoba para que celebre, iluminando los claveles que caían suavemente sobre los espectadores y resaltando los detalles de cada carroza, reflejando la pasión y dedicación de quienes hacen posible esta emblemática celebración. Así, Córdoba vive un domingo que para muchos quedará en la memoria por ser su primera vez, y que otros tantos pregonarán en sus países de origen, contando que un domingo de abril se encontraron en Córdoba bajo una lluvia de flores.

Esta explosión de color y alegría, una cita imprescindible en el corazón de Córdoba, marca la llegada de las festividades de mayo.