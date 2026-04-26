Córdoba despide la Cata del Vino 2026 bajo el sol y da la bienvenida al mayo festivo: "Se consolida el éxito económico y de convivencia"

La 40º edición de la Cata del Vino de Córdoba ha querido despedirse a lo grande después de un sábado bullicioso. Tras varios días mirando de reojo al cielo, la celebración cierra este domingo con una jornada radiante, plenamente primaveral y con momentos incluso de calor que han terminado de redondear el ambiente festivo en la avenida del Alcázar.

El sol, esta vez sin amenaza de lluvia, ha acompañado desde primera hora a un público que ha vuelto a responder con una presencia constante. Eso sí, la Batalla de las Flores ha acaparado la primera hora y la carpa ha tardado más en animarse que ayer.

"Éxito económico" y de "convivencia"

La última jornada ha tenido ese aire de despedida sin prisa y ha dejado a los cordobeses con la miel en los labios ante lo que está por venir. Muchos han repetido tras el sábado, otros han aprovechado el domingo para acercarse por primera vez. El resultado, una clausura que confirma, un año más, el arraigo de la cita en el calendario de fiestas de la ciudad.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado el "éxito económico y de promoción" que supone esta cita. Y ha aprovechado para reivindicar la nueva ubicación como un éxito también para "la convivencia ciudadana y la calidad de vida". "Se ha desarrollado sin incidentes, con absoluta normalidad, y eso es noticia", ha expresado el primer edil antes de subir al palco de la Batalla de las Flores.

Brindis con vino de la DOP Montilla-Moriles en la Cata del Vino este domingo. / Víctor Castro

Bellido ha recordado que existían "quejas vecinales" en anteriores ubicaciones "y eso se ha corregido". "Y además con éxito de público, al ser una zona de miles y miles de turistas que pasan diariamente", ha celebrado.

Enrique Garrido, gerente del consejo regulador de la DOP Montilla-Moriles, ha coindicido con el alcalde de Córdoba al mostrar su satisfacción. Garrido apunta a unos resultados "magníficos" y coincide en la valoración de la nueva ubicación, más accesible para el turismo. Además, se ha mostrado orgulloso por la asistencia de la juventud diariamente al encuentro, especialmente en horario vespertino.

La novedad, aplaudida

En esta edición, marcada por el cuarenta aniversario, la novedad más comentada, la eliminación del sistema tradicional de tickets, ha sido celebrada como uno de los grandes aciertos para el público. Al respecto, Enrique Garrido ha resaltado que facilita el tránsito: "Vas para donde quieres y conoces más de cerca el producto".

La compra directa en los estands ha favorecido un recorrido más fluido y natural por el recinto, invitando al visitante a detenerse, preguntar y descubrir, en una zona de por sí concurrida. La sensación general es de mayor cercanía entre bodegueros y público, entre el producto y quien lo degusta. Sobre si se mantendrá, el gerente del consejo regulador de la DOP Montilla-Moriles ha comentado que "si las cosas funcionan, no hay que cambiarlas".

Jóvenes en la última jornada de la Cata. / Víctor Castro

Ese cambio se ha notado especialmente en un domingo como este, más relajado durante las primeras horas, donde la conversación ha ganado terreno al bullicio y donde muchos asistentes han aprovechado para explorar con calma la oferta. Copa en mano, el paseo entre caldos se convierte en una experiencia, por momentos, casi pedagógica, sin perder el carácter festivo que define a la Cata.

Desde el Puente Romano, o antes de llegar, los turistas entran en el recinto, de donde es difícil salir sin una copa. Para ellos, un reposo en su recorrido por la ciudad. Para los cordobeses, un acto ceremonial. Algunos han llegado tras la Batalla de las Flores.

En paralelo, la propuesta gastronómica ha seguido cumpliendo su papel de aliada imprescindible. Mesas ocupadas, platos compartidos y ese ir y venir entre barras que forma parte del ritual. Porque, una vez más, el vino ha sido tanto protagonista como excusa para reunirse, para alargar el mediodía y para saborear un domingo que ya huele a mayo.

Despedida de la 40 edición

El cierre, adelantado a las 17.00 horas, bajará el telón de forma progresiva, sin estridencias, con ese último sorbo que siempre sabe a despedida. Atrás quedará una edición especial.

Un grupo de cinco personas en la Cata del Vino este domingo. / Víctor Castro

Con el sol como testigo final, la Cata se despedirá hasta el próximo año dejando la sensación de haber ganado en cercanía y en experiencia. Y, sobre todo, reafirmando que es momento de brindar. Córdoba queda bendecida.